Lorsque nous parlons d’ordinateurs de jeu, nous pensons normalement aux configurations de bureau. Cependant, de plus en plus de joueurs, à la recherche de la possibilité de continuer leurs jeux à tout moment et en tout lieu, optent pour des ordinateurs portables puissants. Et c’est qu’avec des options comme le nouveau Gigabyte AORUS 15P, qui combinent une conception ultra-mince et légère avec la puissance de composants de pointe, l’écart entre ces équipes a été considérablement réduit.

Equipé d’un écran LCD 15,6 pouces avec résolution FullHD et des temps de rafraîchissement de 144 Hz. De plus, cet écran prend en charge 72% NTSC, capable d’afficher plus de détails et de couleurs par rapport à un écran 45% NTSC couramment utilisé sur les ordinateurs portables peer-to-peer, offrant de meilleures performances sur effets de couleurs, de saturation, de contraste et de dégradé pour des images plus claires et plus vives.

En termes de performances, le nouvel AORUS 15P est soutenu par un graphique NVIDIA GeForce RTX 2070, un processeur Intel Core i7-10750H 10e génération et deux emplacements SSD PCIe 3.0 x4 haute vitesse. Un matériel qui, ajouté à l’exclusif Technologie de refroidissement Windforce Infinity Doté de deux ventilateurs de 12 volts, de 5 caloducs et de plusieurs évents, de Gigabyte maintient à la fois le processeur et le GPU à pleine vitesse sans étranglement, assurant des taux de FPS plus élevés dans le jeu et une expérience de jeu plus fluide. quand il s’agit de profiter des titres AAA.

Enfin, on trouve une section connectivité complète, ce qui nous permettra non seulement de connecter toutes sortes de périphériques pour compléter l’expérience de jeu, mais nous offrira également une énorme valeur supplémentaire et une plus grande polyvalence pour l’ordinateur portable. Et nous aurons trois ports USB-A 3.2, un USB-C 3.2, un connecteur HDMI 2.0, un connecteur mini DisplayPort 1.4, un lecteur de carte SD, une prise jack auxiliaire 3,5 pour microphone et casque, et le Port ehternet.

Disponible dès aujourd’hui, on retrouve déjà l’AORUS 15P dans la boutique en ligne officielle de la marque pour les USA, avec un prix de départ de 1599,99 $, bien que sa disponibilité devrait être étendue au reste des pays et marchés dans les mois à venir.