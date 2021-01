Dans les 2 heures, un agent de santé se rend chez vous et vous teste pour des antigènes pour voir si vous êtes positif pour le coronavirus. La nouveauté? La commande peut être effectuée par Glovo. Depuis le début de cette semaine, la plateforme a lancé un test pilote qui permet aux utilisateurs de prendre rendez-vous pour un test COVID-19 à domicile.

Le service, qui a été confirmé par Glovo à Explica.co mais n’a pas encore été officiellement annoncé, cherche à être un canal de plus pour ceux qui souhaitent passer un test de diagnostic et éviter de voyager. Pour ce faire, la plateforme s’est associée à un laboratoire qui propose déjà des tests sérologiques et antigéniques à domicile. Glovo a expliqué à ce média que les utilisateurs ne font l’achat que via l’application et que, en quelques minutes, ils reçoivent un appel du laboratoire pour coordonner le rendez-vous au domicile privé.

Par conséquent, les tests ne sont en aucun cas effectués par une autre personne autre que les toilettes travaillant dans le laboratoire. Il reçoit l’avis d’achat via Glovo puis gère lui-même le test. Pour la personne qui souhaite passer le test, le processus est pratiquement le même que s’il avait effectué l’achat sur le site Web du laboratoire. Mais Glovo est une chaîne de plus pour effectuer cet achat intégré.

Acheter des tests d’antigènes chez Glovo: n’est-ce que le début?

Cette fonctionnalité est disponible depuis le début de cette semaine le Madrid, Barcelone, Séville, Grenade et Bilbao. Si l’accueil par les utilisateurs est positif, il pourrait être étendu à d’autres villes ou à d’autres laboratoires proposant davantage de tests de coronavirus. Dans le cas de Madrid, pour le moment l’achat des tests est disponible antigène et sérologique, mais pas d’autres comme la PCR.

Glovo a souligné à Hipertextual que cette fonction répond à l’augmentation des commandes de produits de parapharmacie via l’application de la détention. Dans cette catégorie, en plus des tests de détection de coronavirus, vous pouvez également acheter des couches, des thermomètres, des compresses ou des préservatifs.

Mais n’oublions pas que Glovo est, dans ce cas, un canal de vente de plus. Le Collège Officiel d’Infirmières de Madrid (Codem) a indiqué à Explica.co que, en effet, c’est l’entreprise qui propose le test et non Glovo. “Si ce test est effectué par un professionnel qualifié, c’est-à-dire une infirmière ou un infirmier, ce Collège n’a plus rien à dire.”

De son côté, le Conseil Général des Soins Infirmiers d’Espagne s’est positionné pour l’Hypertextuel au même titre que le Codem. De plus, il a souligné le danger que ces tests les gens les fabriquent pour eux-mêmes. Surtout parce qu’ils peuvent ne pas les faire correctement et donner de faux négatifs.

Le Conseil a également souligné qu’une personne ne devrait pas décider de subir un test d’antigène car c’est le professionnel de la santé qui doit prendre cette décision. en fonction de vos symptômes. Le Conseil général des soins infirmiers a averti que de nombreuses personnes ils sont testés sans contrôle et que ce n’est pas une solution pour arrêter la pandémie. Si ces tests sont achetés via une application telle que Glovo ou un site Web, a conclu l’agence, cela ne doit pas être un facteur négatif. Tant qu’ils sont réalisés par un professionnel.

Les pharmacies, à l’honneur

L’option d’acheter des tests d’antigènes via Glovo est venue juste après l’autorisation du ministère de la Santé de Madrid aux pharmacies communautaires pour effectuer des tests rapides d’antigènes. Bien que les conditions à remplir pour y accéder à partir du 1er février ne soient pas encore précisées, les tests ne peuvent être réalisés à la demande.

Selon les autorités sanitaires de Madrid, ces mesures visent à enrayer l’augmentation des infections à coronavirus, notamment dans les zones à forte incidence. Enrique Ruiz-Escudero, ministre de la Santé, a déclaré:

«Pour cela, il est entendu qu’un canal efficace pour atteindre cet objectif passe par les bureaux de pharmacie, en raison de leur proximité et de leur accessibilité aux patients; leur intégration dans le système de santé; la confiance du patient avec le pharmacien; la formation du pharmacien et l’utilité des bureaux de pharmacie dans les zones rurales dépourvues de centres de santé “.

Cependant, cette mesure n’a pas été bien accueillie par les collèges d’infirmières. Du Codem, ils ont affirmé que cela suppose une violation de la législation actuelle. “En aucun cas, les fonctions de collaboration des bureaux de pharmacie ne peuvent impliquer une attribution de pouvoirs en faveur des pharmaciens pour la réalisation directe de tests antigéniques rapides indépendamment de leur qualification et compétence spécifiques.” La déclaration de l’école a continué: “Il s’agit d’une violation de l’article 6.2 de la loi 44/2003 sur la réglementation des professions de la santé.”

