Glovo reste concentré sur la croissance en Europe de l’Est et du Sud. Surtout après la cession de son rival du secteur, Delivery Hero, et de l’ensemble de son pôle d’activité en Amérique latine. Et tandis que la livraison vit son moment d’or, grâce à la pandémie de coronavirus, la licorne espagnole concentre ses efforts sur les livraisons du dernier kilomètre. Concentré sur votre secteur d’activité Glovo Market.

Pour sa croissance, Glovo vient d’annoncer un partenariat avec Stoneweg. Une société immobilière suisse qui collaborera avec la société espagnole dans la construction et création de tout un réseau de Dark Store. L’accord a été clôturé à 100 millions d’euros, qui visera à ouvrir de nouveaux entrepôts à Valence, Rome, Porto ou Bucarest. Celles-ci rejoindraient celles déjà actives à Barcelone, Madrid, Lisbonne et Milan. Dans l’ensemble, Glovo prévoit de créer 100 Dark Store avant la fin de 2021.

Ce partenariat et cet investissement ne sont pas nouveaux dans les progrès de Glovo ces derniers mois. Déjà fin 2020, l’entreprise annonçait sa nouvelle stratégie: des commandes au détail de moins de 35 minutes. En d’autres termes, Glovo viserait à conquérir le secteur des biens essentiels. Un pari aligné pour tenter de rivaliser avec Amazon Prime. En plus de créer un secteur d’activité rentable qui complète sa livraison réussie.

Ils ont également annoncé la création de leur Q-Commerce. Une association avec des marques tierces, au-delà des produits alimentaires, par laquelle ils stockaient la marchandise dans leurs centres dans toute la ville pour être distribuée beaucoup plus rapidement.

Glovo a besoin de “ cavaliers ” pour toute cette infrastructure

Le pilier clé de Glovo, et pour toutes les sociétés de livraison du moment, ce sont ses équipes de livraison. Aussi connu sous le nom de cavaliers. Pour réaliser toute cette infrastructure de biens essentiels, ce collectif est plus que jamais indispensable. En fait, de Glovo, ils ont affirmé que l’inclusion des livraisons au-delà de la nourriture offrait une opportunité d’emploi au-delà des heures de pointe.

Pendant ce temps, l’écosystème retient son souffle pour connaître le résultat de ce que la soi-disant «loi du cavalier» a à dire à ce sujet. Les employeurs, les syndicats et les représentants du gouvernement ont repris la semaine dernière les négociations bloquées avant Noël. Sur la table, plusieurs sujets essentiels: la main-d’œuvre elle-même, le site Web d’inscription demandé par les syndicats et l’inclusion de plus de profils d’emploi au-delà des coureurs.

C’est, en fait, ce dernier point de vue qui allonge les négociations; Il est essentiel que les syndicats profitent de cette situation pour ajouter plus de profils. Quelque chose qui, pour eux, était quelque chose de promis dans le plan pour les prochains mois. Des sources bien informées du débat soulignent que c’est précisément cette pierre d’achoppement qui fait reculer le gouvernement. La situation économique et professionnelle créée par le coronavirus ne crée pas le meilleur terreau pour approuver ce changement.