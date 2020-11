Nous avons récemment signalé que Gmail pour iOS avait un nouveau widget, complètement repensé par rapport à ce que nous voyons habituellement sur Android. Ce widget n’arrivera pas seul et c’est que, quelques heures après l’avoir connu, Google a annoncé des nouveautés dans les widgets de presque toutes ses applications.

Ce dont ils ne voulaient pas s’occuper dans Android a maintenant un soin particulier dans iOS: Chrome, Gmail, Drive, Google Fit et Agenda aura de nouveaux widgets et nouvelles. Nous allons vous montrer le design qu’ils ont montré, car ils disent que dans les prochains jours, ces widgets atteindront le monde entier.

Il en va de même pour les nouveaux widgets Google pour iPhone

Gmail, Google Drive, Google Fit, Google Agenda et Google Chrome. Ces cinq applications sont les plus chanceuses à recevoir les nouveaux widgets Google, avec un soin particulier dans la conception, comme nous l’avons déjà vu dans celles qui ont été lancées. Chacun vient avec son actualité, et comme ce sont des widgets natifs des applications, il ne sera pas nécessaire d’installer des applications tierces pour les installer, appliquez-les simplement depuis le bureau.

Le nouveau widget Gmail permettra la recherche depuis le widget lui-même, ainsi que vérifier les messages non lus et rédiger un message rapidement. Au niveau de la conception, il suit les lignes du reste de ses widgets soeurs.

Avec le widget Google Drive, nous pouvons également rechercher des fichiers en un seul clic. De la même manière, nous pourrons consulter les fichiers auxquels nous accédons le plus rapidement, puisqu’ils seront affichés dans le widget au fur et à mesure que nous les utilisons.

Du côté de Google Fit, le widget est assez simple, bien que très agréable. Dans la barre supérieure, nous verrons les points de santé que nous avons gagnés, et dans la partie inférieure les étapes que nous avons prises. Ils nous seront montrés tous les jours de la semaine, afin que nous puissions voir graphiquement comment nous avons progressé jour après jour.

L’une des nouveautés est le widget Calendrier, qui n’existait pas auparavant. Avec ce widget, nous pouvons voir à la fois le jour où nous sommes et tous les événements et tâches que nous avons programmés pour ce jour-là. Il y aura une distinction dans les couleurs en ce qui concerne les événements et les tâches, nous pouvons donc les distinguer très simplement.

Enfin, Google annonce l’arrivée du widget Google Chrome sur Android. Il se composera de la barre de recherche pour trouver du contenu dans le navigateur, d’un accès direct aux commandes de navigation vocale, d’un accès rapide au mode incognito et, attention, un lecteur de code QR intégré, pour rechercher ces contenus dans Chrome.

Ces widgets arriveront dans les nouvelles semaines, à l’exception du widget Chrome, qui arrivera l’année prochaine.

