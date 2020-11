Google est conscient du contrôle constant de la confidentialité et de la sécurité de ses utilisateurs, il nous proposera donc enfin plus de personnalisation dans les options de confidentialité sur Gmail et les e-mails.

Écrit par Damián García

Lorsqu’il a quitté le réseau social il y a quelques années, Steve Wozniak, co-fondateur d’Apple, a déclaré que sur «Facebook, vous êtes le produit». Et le bon vieux ‘Woz’ n’était pas trop faux, sauf dans le détail que certainement rien n’est gratuit et la grande majorité des géants de l’Internet offrir leurs services en échange de nos données.

Et dans cette situation, pratiquement tous ces entreprises sont dans l’œil de l’ouragan de la sécurité et de la vie privée dans le réseau, non seulement Google dans ce cas, mais aussi Apple lui-même, Facebook, Amazon et bien d’autres, de ceux qui ont des doutes sur la manière dont ils utilisent nos données pour générer des revenus.

Google est au courant, et c’est peut-être pourquoi il annonce constamment des modifications de ses politiques de confidentialité et des outils pour contrôler nos comptes et les données qu’ils stockent, à venir enfin à Gmail avec de nouvelles options de confidentialité que nous pouvons personnaliser, comme nous l’ont dit les collègues de la police Android, pour prendre soin de notre vie privée tant attendue sur Internet.

Savoir plus: Rédigez des e-mails plus rapidement avec cette nouvelle astuce Gmail pour Android

Deux nouvelles options pour protéger vos données dans Gmail

Eh bien oui les amis, il y a deux nouvelles fonctionnalités que Google lui-même annonce sur son blog, la première offrant aux utilisateurs la possibilité de désactiver les fonctionnalités intelligentes dans Gmail et Chat and Meet, laissant le filtrage automatique des e-mails, l’écriture intelligente, les cartes récapitulatives ou l’ajout automatique de nouveaux détails d’événements au calendrier sans action.

Ce sont de nombreuses options qui facilitent la vie de ceux qui utilisent le courrier électronique à grande échelle, mais certainement impliquent le suivi et l’envoi d’informations aux serveurs de Google pour leur traitement, ce qui serait évité directement en désactivant ce nouveau paramètre dans l’application.

À ce jour, il est vrai que nous pourrions désactiver séparément certaines de ces fonctions, mais maintenant, Google est beaucoup plus transparent sur la façon dont ils utilisent nos données dans chaque cas, laissant à l’utilisateur le choix si Google peut ou non scanner nos e-mails pour nous offrir des services intelligents.

La deuxième des nouvelles options permettra aux utilisateurs de décider s’ils souhaitent vivre des expériences personnalisées dans d’autres applications en utilisant ces données capturées à la fois dans Gmail et Chat and Meet.

Ce paramètre fait référence, par exemple, à L’Assistant Google peut envoyer des rappels et d’autres détails en utilisant les informations collectées dans nos e-mails, par exemple si nous attendons un colis ou avons un vol bientôt, et même Google Maps peut également nous montrer des informations personnalisées, comme les réservations de restaurant, extraites des e-mails Gmail.

Ce sont des fonctions que beaucoup apprécient, certaines très utiles. mais Cela ne fait pas de mal que Google nous permette de les désactiver si nous ne voulons pas que nos e-mails soient suivis et que nous préférons utiliser nos services de cette façon de manière plus limitée mais privée.

Incidemment, Google tenait également à souligner que toutes ces fonctions sont automatisées et en aucun cas nos données ne sont examinées manuellement par des employés humains, en plus d’avertir à nouveau que Les annonces Gmail ne sont pas basées sur le contenu de nos e-mails, choisissons ce que nous choisissons dans ces nouvelles options de confidentialité. Bonne nouvelle, semble-t-il … ou pas?

Savoir plus: Installez Google Caller ID pour voir qui vous appelle

Plus d’informations | Google (le mot-clé)