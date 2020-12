Actualisation: les services sont progressivement rétablis. Les e-mails atteignent Gmail, bien que des applications comme YouTube et Play Store continuent de présenter des erreurs de connexion.

Ce n’est pas que toi: Google connaît une baisse mondiale de la plupart de ses services, à la fois mobile et Web. Gmail ne peut pas synchroniser les contacts, il y a des retards dans la livraison des e-mails, le Google Play Store ne fonctionne pas et les appels vidéo Google Meet ne fonctionnent pas correctement non plus.

Il n’est pas habituel pour les serveurs de Google d’afficher des baisses qui affectent la plupart des services qu’il propose à ses utilisateurs, mais aujourd’hui, le 14 décembre traverse un nid-de-poule notable. Comme le rapportent une bonne majorité d’utilisateurs, et nous avons vérifié sur nos propres téléphones, la plupart des services Google sont en panne. Il reste à attendre qu’ils se rétablissent.

YouTube, Recherche, Play Store, Meet, Classroom … sont en panne

Certains des services Google avec des problèmes de chargement. Image du détecteur de descente

Nous sommes confrontés à l’une des plus grandes baisses des serveurs de Google, un problème généralisé qui est abandonner la charge des pages Web également avec le bon fonctionnement des applications sur les mobiles Android. Si vous avez essayé d’accéder à l’une des applications Google et que l’accès n’a pas fonctionné, vous devrez attendre que Google rétablisse le bon fonctionnement des serveurs.

Les problèmes de connexion avec les services et applications Google touchent tout le monde, bien qu’ils soient spécifiquement concentrés sur l’Europe et la côte est des États-Unis (données de Down Detector). Les erreurs vont de l’impossibilité de se connecter au compte Google à téléchargements en attente depuis l’App Store. Les appels vidéo Meet ne fonctionnent pas correctement non plus, Google Maps est en panne et il en va de même pour l’accès et la lecture de vidéos YouTube. Le message qui saute aux applications téléphoniques est celui de ‘Un problème est survenu sur le serveur».

Google a confirmé le problème, aussi que ses ingénieurs ils essaient de le réparer. Il est à espérer que l’entreprise ne tarde pas au-delà, certains des services sont retournés à des compte-gouttes.

