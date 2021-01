Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 04/01/2021 18:13

En attendant l’arrivée éventuelle de la suite de God of War sur PlayStation 5, Les fans de Kratos peuvent vivre une nouvelle aventure sous le nom de Dieu de la guerre: Dieu déchu. Ce roman aura lieu avant les événements du jeu de 2018, et sera disponible cette année.

À l’origine, Dieu déchu Il avait une date de sortie du 24 juin 2020, cependant, en raison de la pandémie de coronavirus, sa première a dû être reportée. Via son site officiel, Bandes dessinées Dark Horse a confirmé le 10 mars 2021 comme nouvelle date de sortie.

Les responsables de cette nouvelle bande dessinée sont Chris Roberson et John Roshell dans le rôle des écrivains, et sera illustré par Tony Parker et Dan Jackson. Voici le synopsis officiel:

«God of War: Fallen God suit Kratos après avoir conquis Zeus et déjoué Athéna. Croyant qu’il sera enfin libéré de son esclavage, il met les voiles pour le désert dans une tentative de se distancier de sa maison et sa honte ne trouve que sa colère et la culpabilité suit de près. Kratos fait rage contre le seul ennemi qui s’est avéré invincible: lui-même. Mais une guerre contre soi-même ne peut être gagnée et n’invite qu’à la folie ».

