Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

En septembre enfin Sony a révélé un petit échantillon de Dieu de la guerre: Ragnarok, la suite épique des aventures de Kratos dans le monde nordique. Le jeu vidéo semble avoir pris plusieurs années de développement et l’un de ses développeurs a révélé un détail intéressant qui pourrait augmenter le battage médiatique.

Le testeur de jeux de Studio Santa Monica, Sami, a publié sur son Twitter quelques mots curieux à la prochaine Dieu de la guerre. Le développeur a assuré qu’ils travaillaient sur quelque chose de spécial, de fou et que le jeu vidéo Kratos était prêt à être le Jeu de l’année 2021. Cela pourrait confirmer que le prochain titre de la saga arrivera oui ou oui l’année prochaine.

Boy🗣️Kratos et son fils reviennent et c’est “quelque chose de spécial et de fou … il est temps de se préparer pour GOTY 2021” – @RagSami DIEU DE GUERRE RAGNAROK | PS5 | 2021 # PS5 #GodOfWar #Ragnarok pic.twitter.com/vamYQ56rLP – Roberto Serrano ‘(@ geronimo_73) 3 novembre 2020

Bien que le développeur ne dise pas qu’il s’agit spécifiquement de Dieu de la guerre: Ragnarok, c’est le seul titre sur lequel le studio Sony travaille. Le tweet n’est malheureusement plus disponible, mais plusieurs personnes ont réussi à prendre une capture d’écran du message.

Le combat pour lui GOTY de 2021 Cela pourrait être assez proche, car il devra affronter des titres de l’année prochaine comme Resident Evil Village, Horizon Forbidden West et Halo: InfiniteBien que les fans et l’histoire de God of War soutiennent l’une des franchises les plus aimées et les plus attendues de l’univers PlayStation. En 2018, God of War 4 a réussi à vaincre Red Dead Redemption 2 en tant que jeu de l’année.

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord