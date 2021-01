Les aventures de Sony Santa Monica sont prévues pour 2021 sur PS5, mais il n’y a pas beaucoup de détails sur le jeu attendu.

God of War 2 ou God of War Ragnarok, comme vous préférez, est l’un des jeux les plus attendus sur PS5 et, comme annoncé, arrivera en 2021. Bien que pour le moment nous n’ayons vu que le logo de l’aventure, petit à petit nous nous égarons petit détails du développement de Sony Santa Monica qui remettra Kratos et Atreus en action.

Afin que le résultat soit à la hauteur des attentes, la société californienne recherche des talents dans le secteur. Et nous avons vu l’ajout d’un vétéran de l’industrie. Beau Anthony Jimenez, qui a travaillé en tant que concepteur sonore sur des jeux comme The Last of Us Part II ou Uncharted: The Lost Legacy, a confirmé sur Twitter qu’il rejoignait l’équipe de développement de God of War Ragnarok.

“Je suis ravi d’annoncer que je rejoins l’équipe PlayStation. C’est un honneur de contribuer à faire progresser l’industrie avec des expériences emblématiques … À commencer par le prochain jeu God of War!», a déclaré Anthony Jiménez sur les réseaux sociaux.

Nous ne savons toujours pas quand nous verrons leur travail en action. Récemment, Sony a répertorié les dates de certains de ses prochains jeux, mais God of War 2 n’en faisait pas partie. Un autre doute sur le jeu est son arrivée possible sur PS4.

En savoir plus: God of War 2 (2021) et Sony Santa Monica.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');