Depuis sa première présentation, de nombreux acteurs ont suivi de près proposition de godfall, le projet Gearbox Publishing qui s’annonce comme l’un des grandes révolutions de la nouvelle génération. Bien sûr, ce jeu a apporté une touche d’air frais au gameplay, d’autant plus que ce n’est pas seulement un titre dans lequel nous affrontons nos ennemis, mais il garantit également que nous pouvons vivre une belle expérience que nous jouions seuls ou à plusieurs.

Par conséquent, avec l’intention que les joueurs soient préparés pour cette grande première, la société a partagé une nouvelle bande-annonce et un nouveau gameplay pour montrer tout ce que les joueurs peuvent trouver dans ce monde fantastique. Non seulement c’est une proposition intéressante et pleine d’action, mais trouver l’armure qui convient le mieux à notre gameplay est également un point important.

Pour ceux qui apprennent toujours à connaître ce jeu en premier, on retrouve une proposition de combat et de pillage dans un univers fantastique et lumineux, plein de chevaliers héroïques et de magie arcanique. C’est le moyen de nous embarquer dans un monde fantastique dans lequel nous devrons utiliser d’intenses combats au corps à corps pour avancer vers notre objectif.

Le titre sera disponible sur PlayStation 5 et PC lancement à partir du 19 novembre, étant l’une des propositions les plus intéressantes de la prochaine génération puisqu’elle offrira un style de jeu inédit à ce jour. De plus, dans le cas de la console, elle profitera pleinement des fonctions du contrôleur pour profiter d’une expérience beaucoup plus proche.