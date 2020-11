Si vous aviez des questions sur le looter slasher de Counterplay Games, c’est le moment de les résoudre.

Jeux de contre-jeu a partagé via Youtube une nouvelle vidéo intitulée Godfall Celebration, où pendant près d’une heure nous avons pu voir du matériel gameplay (gameplay “pur”, en fait, montrant des aspects de l’exploration et de l’interface de combat pour la première fois) et une session de questions et réponses instructives avec certains des créateurs de contenu les plus populaires dans le monde des looter-shooters: Arekkz Gaming et Mon nom est Byf.

Une partie de cette vidéo est le Bande-annonce de lancement de Godfall, que vous pouvez voir accompagner ces lignes. C’est un bon moyen de s’enthousiasmer pour les cinématiques et les combats de boss, mais il comprend également une ligne de texte qui a été rapidement capturée sur les réseaux sociaux: “Elle ne sera pas disponible sur d’autres consoles avant au moins le 12 mai 2021.” . Cela signifie que Godfall a un exclusivité temporaire six mois sur PlayStation 5, et après cela a le feu vert pour atteindre la Xbox Series X | Ouais, qui sait, peut-être Switch. Sur PC, il ne sera lancé que dans Epic Games Store, mais ce magasin signe généralement des exclusivités d’un an.

Godfall pourrait arriver sur Xbox ou Switch à partir de mai 2021 De la série de questions, nous apprenons plusieurs choses: elles nous attendent Tutoriel de 45 minutes, après quoi nous arriverons au Septième Sanctum qui servira de base d’opérations. À partir de là, il sera possible de jouer à la fois seul et entre amis, mais il ne sera possible de jouer qu’entre personnes ayant accès aux missions. En d’autres termes, vous ne pouvez pas prendre un ami qui vient de commencer le combat contre les macros à la fin de la campagne. À la fin du jeu affiché, le joueur fait face au premier patron, un dragon très territorial du royaume de l’eau nommé Thraex. Il y a plus de 70 ennemis uniques en jeu, à l’exclusion des versions élite et des variantes pour les modes post-crédit dont une douzaine de mini-patrons.

Tout au long de la campagne, nous explorerons les cinq royaumes élémentaires et les lieutenants de Macros qui les peuplent, espérant enfin le défier au sommet de la tour. Au moment où nous avons terminé le jeu, nous n’aurons toujours pas atteint le niveau maximum, 50, et nous n’aurons pas non plus terminé l’arbre de compétences que nous pouvons redémarrer à tout moment sans aucune restriction pour essayer différentes stratégies. Dans le processus, oui nous débloquerons le premier Dreamstone, premier acte I du contenu «final».

Le contenu de fin de partie est divisé en deux actes différents Il y a un total de 18 pierres de rêve dans le jeu, et chacune d’elles est comprise comme une sorte de mission roguelike où nous pouvons choisir différents chemins et défis jusqu’à atteindre le boss qui nous attend à la fin. Gagner une manche nous donne un butin temporaire et des bonus qui continuent de s’accumuler, mais nous n’obtiendrons pas ces améliorations si nous échouons. Puisque la tête de la pierre sera considérablement améliorée, perdre des rounds réduit considérablement nos chances de succès. L’acte I a neuf pierres: la dixième ouvre l’acte II, qui introduit un nouvel agent dans le jeu.

La soi-disant tour ascendante des épreuves, dont on avait déjà parlé dans le passé. Des vagues infinies d’ennemis nous attendent à l’intérieur, un butin unique qui nous permet d’améliorer indéfiniment nos personnages et la possibilité de choisir (partiellement) les récompenses de chaque défi. On ne sait pas combien d’heures il aura fallu pour y arriver, mais nous serons hors de doute lorsque Godfall sortira le 12 novembre sur PC et PS5. N’oubliez pas qu’en Espagne, la console de bureau Sony ne sera disponible que le 19 novembre.

