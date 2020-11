Le jeu Gearbox fera également partie du catalogue de lancement PS5.

On a beaucoup parlé de Godfall ces derniers mois, en particulier pour son exclusivement sur les consoles PS5, étant également le premier jeu de nouvelle génération que nous ayons vu en action. Mais ne perdez pas de vue que le jeu viendra également sur PC, et l’étude responsable de cette proposition attractive a déjà publié les exigences minimales et recommandées que vos équipes devront avoir pour faire fonctionner l’aventure sans problème.

Godfall arrive sur PS5 et PC le 12 novembreGodfall sera disponible le 12 novembre sur les deux systèmes et, comme c’est souvent le cas dans les jeux PC, le exigences dont les utilisateurs compatibles auront besoin pour exécuter le jeu en douceur. Et il est confirmé que vous aurez besoin d’une configuration assez puissante, avec un processeur AMD Ryzen 5 1600 Core i5-6600, 12 Go de RAM, plus une carte graphique AMD Radeon RX 580 ou NVIDIA GeForce GTX 1060 (ou équivalent) uniquement pour les paramètres minimum.

Évidemment, pour que le jeu soit à son meilleur, les spécifications sont augmentées, nécessitant jusqu’à 16 Go de RAM, entre les configurations supérieures du processeur et de la carte graphique, comme vous pouvez le voir sur l’image au-dessus de ces lignes.

Le Looter-slasher Ils iront un peu plus loin dans la nouvelle génération avec des jeux comme Godfall, même s’il faudra attendre qu’il réponde aux attentes générées pendant tous ces mois. Gearbox a présenté le jeu à Les Game Awards 2019 et au fil des mois, il a créé une communauté sur ce RPG basé sur le combat au corps à corps avec des armes, chacune avec ses propres fonctions et maniement. En plus d’avoir une fin de partie étendue. Dans ce rapport, nous approfondissons son concept.

