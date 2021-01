Le premier jeu PS5 dont nous avons pu voir quelque chose aux Game Awards 2019. L’un des grands bêtes de somme pour la console de nouvelle génération, et l’une des versions les plus faibles que la console ait eues à son arrivée. Oui je parle de Godfall, le Looter Slasher de Counterplay et Gearbox.

Lentement mais sûrement, c’est ainsi que j’ai pu me plonger dans l’histoire d’Orin et de son frère Macros. Le tout dans un monde plein de combats et de pillages, dans une proposition qui m’a montré ce qu’est le lancer de rayons et la satisfaction de détruire un ennemi avec une barre oblique tout en tenant le DualSense entre vos mains. Mais cela, aussi, m’a montré trop de bords à polir.

“SlashLooteando”, qui est gérondif

“Slashlootear” C’est, bien sûr, tout un mot qui correspond aux bizarreries de ce jeu. Godfall transmet le sentiment constant que quelque chose manque, qu’il aurait fallu plus de temps ou que l’équipe besoin de polissage un peu plus la formule.

Et ne vous méprenez pas, le système de combat est simple, mais terriblement satisfaisant. La sensation avec chaque arme est excellente, et il en existe une grande variété. Le poids, l’impact, la force de chaque coup se font presque sentir dans les mains, et je ne parle pas seulement de la vibration du contrôleur, mais aussi du comportement au combat.

D’un côté sont une histoire assez simple, avec un très mauvais méchant qui va anéantir le monde et un protagoniste qui doit arrêter ses pieds; et un monde assez simple qui, bien que parfois techniquement surprenant, faiblit dans sa conception. Surtout, ses combats et un système de progression très étendu, mais pas aussi satisfaisant que je le souhaiterais.

La mission d’Orin

Les ensembles d’armures peuvent vous donner des skins comme celui-ci

Votre personnage est Orin, une vraie guerrière (ou guerrière) qui doit faire face à son plus grand ennemi, Macros. Ce qui est choquant dans cette approche, c’est qu’ils sont tous les deux frères, et que l’intention de ce dernier est de tout mettre fin, acquérir un pouvoir qui échappera sûrement à votre contrôle.

Prémisse simple et efficace, mais diluée par un développement de l’intrigue parfois déroutant et parfois trop prévisible. Certes, dans un jeu de ce type, on ne s’attend pas à une intrigue captivante, et la vérité est qu’elle reste complètement dans cette ligne. Ce qui est vraiment intéressant dans cette expérience, c’est distribuer des balles à gauche et à droite et piller comme si demain n’existait pas.

Les sensations au combat sont une joie

Et cela fait très bien, comme je l’expliquerai plus tard. Ce qu’il ne fait pas si bien, c’est l’approche de progression dans la campagne principale. Il faut parcourir des mondes différents qui établissent parfois une série de les blocages qui conduisent à la répétition des tâches. Quelque chose qui génère un ennui qui ne rend pas service à Dieu à mesure que vous progressez dans le jeu.

Le sens de la répétition est également transmis à certains ennemis qui pèchent peu de variété dans la conception. Cependant, ils fonctionnent très bien en termes de mécanique. Il est à nouveau clair que l’accent est mis principalement sur le gameplay et le combat, car différents rôles rivaux (lourds, rapides, à distance, etc.) peuvent être facilement distingués et un bon déploiement de l’IA. Le problème est qu’à la longue, ils deviennent tous extrêmement familiers.

Pure addiction pour les amateurs de butin

Le lancer de rayons est toujours présent

J’ai dit que le combat et le pillage étaient ce qui portait tout le poids de ce jeu, et ils le sont. Pour commencer, il est vrai que le déploiement des actions du personnage est très simple. Il ne pourra pas sauter, mais il peut esquiver, couvrir, parer et lancer deux types de coups différents avec lequel faire des combinaisons qui varient en fonction du type d’armes utilisées.

Jouez un peu contre lui une caméra trop proche et un indicateur de danger qui devient difficile à lire lorsque l’action est à son apogée. Mais, cela fonctionne également en votre faveur que les différents types d’armes et l’arbre de compétences vous permettent de jouer avec toutes sortes de constructions pour votre personnage.

Et est-ce le système de progression il a un énorme arbre d’options. À tel point que chaque joueur peut faire quelque chose à sa mesure complète, ou même expérimenter différents schémas pour jouer les sections souhaitées de différentes manières. C’est là que Godfall a frappé la cible. et où il précise qu’il a investi une grande partie de ses efforts. Parce que ça marche, et franchement bien.

Il y a des moments de trop saturation

Tel est leur engagement de satisfaction à cet égard, que même l’équipement le plus courant a l’air vraiment épique. Le sentiment de puissance est l’une des maximes que ce jeu défend bec et ongles, même s’il est clair dès le premier instant que l’on voit la présence imposante d’Orin ou celle de ses compagnons.

Il y a des tonnes d’équipements à collecter et de nombreuses façons différentes de développer votre personnage avec les compétences disponibles et ses différents niveaux. Il est impossible de s’en plaindre, car cela ouvre une gamme idéale pour l’expérimentation. Mais pour en profiter, il est essentiel que la formule de jeu vous convienne, et parfois Godfall est déterminé à trébucher.

Une partie technique avec un design pas à la hauteur

Certains environnements peuvent être choquants

Au niveau technique, Godfall peut être vraiment surprenant. Le jeu propose deux paramètres graphiques, l’un qui fonctionne 60 images par seconde et rend bien au-dessus de 1080p. Un autre qui rend à Résolution 4K, mais avec une fréquence d’images qui fluctue à partir de 30 ips.

Toute cette analyse a été effectuée en mode performance (le serveur n’a pas encore de téléviseur 4K) et, même ainsi, il y a eu des moments où tu devais t’arrêter pour tout regarder. Dès les premières minutes de jeu, avec ces intérieurs explosifs pleins de reflets qui montrent les possibilités du lancer de rayons, au monde aquatique ou même aux affichages de particules avec les affrontements des métaux.

Le problème, cependant, est dans un design pas entièrement inspiré. Parfois même vous vous perdez à cause de la confusion de certaines sections et la répétitivité de certains environnements. Quelque chose qui, à son tour, est combiné avec des structures axées davantage sur le combat que sur l’exploration. Il n’y a pas de bon équilibre à cet égard.

Dernier point mais non le moindre, vous devez parlez de votre multijoueur en ligne. Certes, l’expérience s’améliore beaucoup et cela devient plus amusant avec des amis; mais l’autozancadilla il est de retour. Il n’y a pas de matchmaking pour vous aider à trouver des tiers, ni de missions conçues comme des défis de groupe. C’est la même formule, mais avec des amis.

Godfall est bon, mais pas exceptionnel

Que reste-t-il à venir? Nous serons là pour le voir

Une présence imposante pour une approche aux nombreux clairs-obscurs. Counterplay a été clair sur ses objectifs avec Godfall et les a pleinement respectés. Mécaniquement, nous sommes confrontés à un jeu avec de très bons sentiments lorsqu’il s’agit de combattre et de développer notre personnage et qui, à de nombreuses reprises, éblouit grâce à sa technicité.

Maintenant, tout le reste faiblit parfois. Menus encombrants malgré une excellente approche de développement de butin et de personnage; des ennemis peu variés dans la conception, mais des emplacements intelligents et sans intérêt pour un monde fantastique comme celui-ci. Godfall n’est pas un mauvais jeu, mais on attendait plus de lui. Nous resterons à l’écoute des extensions que l’équipe a promis pour cette année.

▪ Date de sortie: 11/12/2020