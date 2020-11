Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

Godfall, le jeu d’action développé par Jeux de contre-jeu Oui arrivera le 12 novembre prochain. C’est l’un des paris visuels les plus spectaculaires de cette année et c’est ainsi que sa bande-annonce de lancement récemment publiée le montre, pleine de lumières, de chevaliers héroïques et de décors magiques. En plus de tout cet affichage visuel, à la fin de cette bande-annonce, nous pouvons remarquer un détail intéressant et c’est que le jeu sera exclusif sur consoles PS5 jusqu’au 21 mai 2021.

Tu peux lire: PS5 n’autorisera pas l’extension SSD interne au lancement

Cela ne confirme rien, mais ouvre en même temps la possibilité que le jeu soit publié sur d’autres consoles, telles que la Xbox Series X / S. N’oubliez pas que ce titre est également disponible à l’achat sur PC et que ce sont vos exigences:

Minima:

-OS: Windows 10

-CPU: AMD Ryzen 5 1600 ou Intel Core i5-6600

-GPU: AMD Radeon RX 580 8 Go ou Nvidia GeForce GTX 1060 6 Go

-RAM: 12 Go

Conseillé:

-OS: Windows 10

-CPU: AMD Ryzen 5 3600 ou Intel Core i7-8700

-GPU: AMD Radeon 5700 XT 8 Go ou Nvidia GeForce GTX 1080Ti 11 Go

-RAM: 16 Go

Ce dont vous avez besoin sur PC

Godfall est un jeu de combat fantastique qui vous permet de continuer les missions en mode coopératif, sur les deux joueurs tout au long du mode campagne, vous encourageant à vivre une expérience de combat en équipe, au lieu d’être un guerrier solitaire. Ce mode en ligne nécessite un abonnement à Playstation plus.

Nous vous laissons la bande-annonce de Godfall ici:

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord