Une aventure qui nous mettra ensemble avec 8 survivants et guerriers celtiques qui devront affronter les dieux.

Bien que la nouvelle génération bat déjà son plein, les jeux pour les systèmes actuels continuent d’être annoncés. C’est le cas de Gods Will Fall, un jeu de dark fantasy que Deep Silver vient de présenter à travers une nouvelle bande-annonce, que vous pouvez voir sur ces lignes, et qui arrivera le 29 janvier 2021 à PS4, Xbox One, Switch, PC et Stadia.

Chaque personnage aura ses propres armes et capacités et l’histoire variera en fonction des décisionsGods Will Fall est un titre développé par le studio britannique Clever Beans, et raconte l’histoire des quelques guerriers celtiques qui survivent dans une armée presque complètement détruite, dans le but de mettre fin aux diaboliques diaboliques qui ont mis le monde en échec. Le synopsis du jeu se lit comme suit: “Chaque femme et chaque homme qui peut manier une épée, après avoir subi pendant trop longtemps la brutalité du règne des dieux, sera appelé à former son clan de huit Celtes survivants et de se lever pour affronter les légions de bêtes hideuses et de serviteurs qui habitent chacun des royaumes infernaux des dieux. “

Nous aurons 8 guerriers à notre disposition, chacun avec sa propre arme pour que le joueur choisisse quelle est la meilleure option à chaque instant; en plus de profiter de capacités, d’armes et d’objets uniques. Mais si la mission échoue, le concurrent qui échoue à la tâche sera emprisonné. Ces responsables promettent un système de combat facile à apprendre, mais difficile à maîtriser, en attendant un vrai défi pour affronter les dieux.

L’aventure se déroulera sur le terrain d’Overworld et, dans chaque porte, se cache le royaume d’un Dieu, plein de toutes sortes de créatures derrière un monde construit sur la souffrance humaine. L’aventure promet une prise de décision qui peut baliser le chemin balisé. Chaque porte qui s’ouvre sera différente, rendant les histoires différentes à chaque fois.

En savoir plus: Indie, Gods Will Fall, Clever Beans et Deep Silver.

