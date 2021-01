Grandir dans les années 90 était certainement un moment idéal pour amateurs de jeux vidéo et d’anime. Et nous devons le dire: beaucoup de ce plaisir que nous devons aux grands esprits japonais qui nous ont raconté, par exemple, l’histoire de Dragon Ball à la télévision et à l’action Le roi des combattants sur consoles.

Maintenant, pouvez-vous imaginer que ces deux univers auraient partagé la scène? Bien sûr, cela aurait été quelque chose d’épique … En fait, aussi farfelu que cela puisse paraître aujourd’hui, était sur le point d’être une réalité. Cela a été récemment révélé par un développeur SNK, la société qui a créé le jeu de combat emblématique.

‘Dragon Ball’, ‘The King of Fighters’ et la nostalgie des années 90

Chaque joueur respectable de “ petite machine ” sait que c’était presque une tradition de faire quelques bons coups en Le roi des combattants avec le puissanto Rugal, Iori, Terry Bogard et d’autres personnages incroyables de la franchise. Et bien qu’ils ne soient plus à leur apogée, tout à coup, nous trouvons une machine d’arcade classique équipée de ce jeu ou d’autres comme Street Fighter, Marvel contre Capcom, Capcom contre SNK et plus de titres qui ont défini le genre de jeu vidéo de combat entre les années 90 et 2000.

Presque dans le même laps de temps, Dragon Ball (soit le premier versement, Z, GT) est devenue l’une des séries animées les plus populaires au monde. Sans crainte de se tromper, Goku Il est l’un de nos protagonistes japonais préférés – et s’il n’est pas dans votre cas, au moins vous le connaissez par son nom. Le combat et les arts martiaux constituaient la partie substantielle du monde créée par Akira Toriyama et le jeu vidéo phare de SNK… Et les deux univers se sont presque réunis à un moment donné de l’histoire.

Goku allait entrer dans le ‘KOF’

Toyohisa Tanabe, designer et superviseur artistique chez SNK, s’est joint à une récente interview pour Polygon aux côtés d’autres développeurs impliqués dans la saga du jeu vidéo de Capcom contre SNK. Tanabe et ses collègues ont dévoilé une tonne d’anecdotes incroyables sur la naissance des jeux de combat dans les années 90, mais elle a choqué tout le monde avec une déclaration selon laquelle cela avait à voir avec l’histoire de Dragon Ball.

Deux ans avant de livrer le premier crossover de la saga susmentionnée, les gens de SNK ont travaillé sur Le roi des combattants ’98 . Dans leur tentative de le rendre suffisamment attractif pour être compétitif sur le marché, les développeurs avaient l’intention d’inclure Ryu et Ken (de Capcom Street Fighter) comme une sorte de personnages invités au titre.

«J’ai un secret à vous dire, et je ne sais pas si c’est quelque chose que je devrais vraiment dire… Deux ans avant sa sortie. Capcom contre SNK, nous avons fait The King of Fighters ’98 , et en fait, nous avons eu un peu de temps après avoir terminé le développement … L’équipe a fini par construire le jeu avec Ryu et Ken dedans …«, A-t-il dit en premier lieu.

Cependant, les créateurs de la franchise KOF Ils ne voulaient pas seulement intégrer les deux principaux combattants de Capcom dans leur jeu vidéo. L’idée était que Goku avait également une apparence spéciale et c’était comme ça, seule cette version de ce dernier n’était pas approuvée.; c’était seulement dans une démo.

«Nous l’avons fait sur du matériel de développement, donc bien sûr, ce n’était jamais sur une cartouche physique… mais ce n’était pas seulement Ryu et Ken avec lesquels nous avons fini par jouer. Nous incluons également des personnages de Dragon Ball, tels que Son Goku“Tanabe a terminé. Pouvez-vous imaginer à quel point cela aurait été épique?

