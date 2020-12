Saitama dans l’un de ses moments les plus emblématiques.

Certains fans d’anime ressentent une véritable obsession pour leurs personnages préférés, des fans comme cet artiste qui voulaient capturer dans un fan art ce qui se passerait si tous les personnages de Marvel, DC, Naruto ou Dragon Ball avaient le visage de saitama, le héros principal de One Punch-Man.

Selon l’utilisateur de Reddit “johnm_07”, son illustration est dédiée au Saitaverso, un univers dans lequel tous les personnages des séries animées et des films sont Saitama.

Savoir plus– 170 heures de travail et 300 dessins donnent le meilleur flipbook One Punch-Man que nous ayons jamais vu

Voici à quoi ressembleraient les autres personnages s’ils avaient le visage de Saitama

Dans l’illustration, nous pouvons voir d’autres personnages tels que Spider-Man, Son Goku, Vegeta, Daredevil, Naruto, Superman, Batman, Iron Man, Deku, All Might et, bien sûr, Saitama.

SaitaVerse – Juste pour le plaisir ✌️😁 de r / OnePunchMan

Si vous vous considérez comme un grand fan de Un coup de poing, nous vous recommandons de bien regarder ce Saitama dessiné avec un style cartoon ou cette vidéo dans laquelle Saitama affronte Spider-Man, Kratos et d’autres personnages.

