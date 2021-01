Dragon Ball: Goku attaque Piccolo de toutes ses forces

Goku et Piccolo se sont affrontés à certaines occasions, mais à la fin, les deux ont fini par être des partenaires afin de s’entraider pour éliminer les plus grandes menaces. Cependant, cela ne veut pas dire qu’à l’avenir, ils ne se feront plus face.

Un fan de Reddit nommé Doskhey a réalisé une animation dans laquelle il revient à nouveau placer lesdits personnages contre. Bien que ce ne soit pas une excellente qualité, c’est formidable de voir comment Goku et Piccolo se battent à nouveau. Vous pouvez regarder le clip complet de l’animation ci-dessous.

Voici un clip de mon animation OC de Goku combattant Piccolo, il m’a fallu beaucoup de temps pour tout faire, alors j’espère vraiment que vous aimez ça de r / dbz

Malgré que l’animation est très basique, l’artiste a fait tout son possible pour créer des mouvements très cool et aussi pour transformer Goku en Super Saiyan. Si vous êtes intéressé, vous pouvez également voir Piccolo et Goku dessinés dans un style différent que tous les fans de Dragon Ball adoreront.

