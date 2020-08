L’application de prise de notes et l’éditeur PDF populaires GoodNotes ont été mis à jour pour prendre en charge le partage de documents sur iCloud pour la première fois.

Après la mise à jour vers la version 5.5.0, les utilisateurs pourront partager des notes individuelles et des dossiers entiers de notes à l’aide d’URL uniques, ainsi que modifier en collaboration la même note avec d’autres en même temps.

Les utilisateurs peuvent partager des documents depuis leur bibliothèque GoodNotes en appuyant sur un titre de document, ce qui ouvre un menu contextuel contenant la nouvelle option Collaborer. Si un utilisateur travaille déjà sur un document, il peut appuyer sur l’icône de partage pour révéler la même option.

Les documents partagés affichent une icône spéciale dans la bibliothèque GoodNotes et sont également accessibles à partir d’un nouvel onglet Partagé dans la barre de navigation de l’application. Les modifications apportées aux documents partagés se synchronisent via «iCloud» et mettent environ 15 à 30 secondes à apparaître sur d’autres appareils, et toute personne disposant du lien peut ouvrir et modifier un document partagé dans GoodNotes.

Les développeurs admettent que cette façon de travailler est peu susceptible de remplacer les applications de tableau blanc collaboratif en temps réel, mais elle offre un moyen de travailler ensemble sur des choses comme les calendriers, les notes de réunion, les listes d’épicerie, etc. sur une période de temps prolongée.

GoodNotes 5 coûte 7,99 $ et peut être téléchargé pour iPhone et iPad depuis l’App Store. [Direct Link]