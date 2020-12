Google a annoncé le début des bêtas dans les applications Android Ato: avec eux, les développeurs pourront non seulement polir leurs erreurs, mais aussi ils auront accès à plus d’outils pour développer leurs applications. Google dit que beaucoup plus de logiciels compatibles avec les véhicules seront créés.

Android Auto est un excellent moyen d’apporter l’écran de votre smartphone à la console de votre voiture avec le sécurité de conduite accrue, mais il lui manque un détail qui gênera sûrement ses utilisateurs: les applications compatibles. Et Google réfléchit à la manière de le résoudre car il stimule le développement de nouvelles applications pour Android Auto avec le introduction de bêtas fermés. De cette façon, les utilisateurs auront accès à de nombreuses autres applications; et les développeurs auront une nouvelle façon de présenter leurs créations aux utilisateurs.

Google Play est maintenant prêt pour les applications bêta d’Android Auto

Comme nous l’avons dit, on ne peut pas dire que le nombre d’applications compatibles avec Android Auto est très élevé, en particulier dans les catégories les plus importantes de ce système d’exploitation: conduite, navigation et contrôle du téléphone. Par exemple, et malgré le fait que nous ayons un troisième navigateur sur le point de sortir dans Android Auto (Sygic Navigation), il n’est actuellement possible de se déplacer avec la voiture que si vous utilisez Google Maps ou Waze. Cela va changer, du moins en théorie.

Google a annoncé qu’il disposait déjà des mécanismes de test pour les applications compatibles avec Android Auto. Divisé en trois types de bêtas, ce mécanisme permet aux développeurs de télécharger leurs applications sur la boutique Android afin que les utilisateurs puissent les tester sur le chemin de corriger les erreurs, approuver les changements de conception ou assurer le bon fonctionnement des nouveautés. La possibilité de télécharger des bêtas sur Google Play est active depuis des années pour les principaux types d’applications, mais jusqu’à présent, celles d’Android Auto n’étaient pas incluses.

Grâce aux nouvelles versions bêta, qui seront bientôt disponibles pour les développeurs, ils pourront proposer aux utilisateurs des applications Android Auto de trois manières différentes:

Test interne. La version bêta n’est accessible qu’au développeur et à son équipe.

Test fermé. La soi-disant «bêta fermée» accorde l’accès aux utilisateurs qui ont une invitation à tester l’application.

Test ouvert. La «bêta ouverte» permet à quiconque de télécharger les applications testées; et ceux-ci peuvent être localisés avec une simple recherche sur Google Play.

Applications pour Android Auto dans les tests: à gauche, T Map; à droite, PlugShare

Grâce aux bêtas, les propriétaires d’un véhicule équipé d’Android Auto auront accès à des logiciels compatibles bien plus tôt. Aussi devrait augmenter le nombre d’applications disponibles depuis, comme Google ouvre le système aux développeurs, il est sûrement plus intéressé par la création d’applications adaptées à Auto. Par exemple, Google a annoncé trois entreprises qui testent déjà leurs applications en version bêta: T map, PlugShare et 2GIS.

Plus d’informations | Google

Partager Android Auto aura bientôt plus d’applications: Google active les bêtas fermés dans le Play Store