En novembre 2020, Google STADIA a fêté sa première année sur le marché. Bien que la plate-forme ait reçu le solide soutien de certains développeurs et distributeurs, beaucoup notent qu’elle manque de jeux ou d’exclusivités plus intéressants. Google est conscient de cette lacune, a mentionné qu’il y travaillait et a récemment assuré que la plate-forme aura une meilleure offre à l’avenir.

Quelque chose que les utilisateurs qui ont pu tester le service cloud de Google, STADIA, ont critiqué l’absence d’un catalogue puissant qui donne de la valeur au service. Cela pourrait être attribué par beaucoup au fait que le service n’est sur le marché que depuis un an et qu’il s’agit de la première tentative sérieuse de Google de participer à l’industrie du jeu vidéo.

C’est précisément ce que Jack Buser, le directeur des jeux de STADIA, a mentionné dans une interview avec MobileSyrup. Selon le manager, bien que pendant environ 1 an cela puisse être long, Google ne fait que commencer et continuera à soutenir STADIA, un projet dans lequel il a une orientation à long terme, car il a rappelé que les projets de jeux vidéo prennent du temps à se développer.

Environ 400 jeux sont en développement pour Google STADIA

Ainsi, Buser a laissé entendre que, bien que la situation actuelle ne soit pas ce à quoi beaucoup s’attendent, dans 3 ou 4 ans, elle serait très différente, car c’est à ce moment-là que les résultats des multiples développements de la plate-forme seraient visibles et les plus intéressants. est qu’il a confirmé qu’il y a environ 400 jeux en développement pour le service.

«Ce que je peux vous dire, c’est que nous avons construit une gamme d’environ 400 jeux en cours de développement à partir de 200 développeurs. Donc, lorsque ces jeux arriveront, que ce soit en 2021 ou plus tard, c’est quelque chose que vous entendrez davantage de notre part à l’avenir. Y aura-t-il plus de développeurs et plus de jeux sur la plateforme? Absolument », a commenté Buser.

Nous vous rappelons que l’un des principaux jeux qui figureront dans le catalogue Google STADIA sera Cyberpunk 2077, qui fera ses débuts le 10 décembre et qui stimulera probablement l’utilisation de la plateforme à la fin de 2020.

Google STADIA est disponible dans diverses régions du monde, mais malheureusement pas au Mexique. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

