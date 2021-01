Un nouveau changement dans la conception du navigateur intégré à l’application Google permet de se déplacer plus facilement et plus complètement entre les différentes pages Web: maintenant les boutons de navigation et de partage apparaissent en bas de l’écran. Ce nouveau design commence à être disponible.

L’évolution au sein des applications Google a été remarquable ces dernières années, généralement en raison d’une petite variation esthétique introduite à titre de test dans les téléphones de certains utilisateurs. Et est-ce que Google nous a habitués aux tests A / B, cette façon de tester les changements dans les interfaces en montrant différents modèles à la recherche de celui qui obtient la plus grande acceptation. Et maintenant, nous avons un nouveau design de navigateur inclus avec l’application Google.

Nouveau menu de navigation, accès pour partager et plus

A gauche, ancien design de navigateur; à droite, nouveau design inférieur

Le renouvellement du navigateur intégré à l’application Google vise à rendre le déplacement entre les pages Web plus confortable avec l’idée de facilité d’utilisation sans avoir à recourir au navigateur principal. Étant donné que l’ouverture d’un site Web à partir de Discover ou du moteur de recherche signifie se déplacer entre des pages autres que celle à l’origine de la navigation, Google a introduit le boutons de page haut et bas pour ne pas perdre ce que nous avons déjà vu.

Comme confirmé dans 9to5Google, le navigateur intégré à l’application a déplacé une grande partie du menu de navigation supérieur vers le bas de l’écran. En haut, le «x» de fermeture et le bouton favori restent; introduisant en bas les boutons haut et bas de page, le bouton de partage et le menu du navigateur avec des actions supplémentaires: mettre à jour, ouvrir dans Chrome, traduire, rechercher la page, les paramètres et envoyer des commentaires.

La refonte facilite l’utilisation du navigateur intégré et réduit la dépendance au navigateur principal car Google rend le premier plus complet et polyvalent. Le changement est déjà dans l’appli Google, bien que non activé par défaut sur tous les téléphones: c’est Google qui doit l’activer depuis ses serveurs. Cela implique que tous les utilisateurs ne verront pas le changement, nous devrons être patients si la refonte n’est pas déjà présente.

Via | 9to5Google

