Google a annoncé l’introduction d’une vérification automatisée par des tiers dans Campaign Manager et d’un filtrage personnalisé des offres préalables dans les outils Display et Video 360.

Le processus précédent nécessitait plusieurs équipes travaillant dans des feuilles de calcul pour ajouter la vérification par des tiers à chaque placement sur le plan média.

Cela nécessitait beaucoup de ressources et se traduisait souvent par des écarts dans les rapports.

La vérification tierce partie automatisée est plus rapide et moins sujette aux erreurs car elle utilise des appels API de système à système entre Google et le fournisseur tiers, a déclaré la société.

“Vous pouvez maintenant ajouter de manière transparente la mesure de vérification de la marque par un tiers aux annonces que vous diffusez avec Campaign Manager. Vous pouvez toujours utiliser la suite de vérification intégrée de Google marketing plateforme, mais vous pouvez désormais ajouter plus rapidement une vérification tierce partie à vos campagnes”, a déclaré Sunil Gupta, chef de produit de la plate-forme marketing de Google, dans un communiqué.

La vérification tierce partie automatisée permet également une gestion centralisée des tags dans Campaign Manager et rationalise le flux de travail pour toutes les campagnes numériques.

Cette nouvelle fonctionnalité permet également aux utilisateurs de voir une nouvelle mesure dans les rapports appelée “Vendor Blocked Ads”.

Désormais, un utilisateur n’a plus besoin de se connecter à un système distinct pour voir quelles publicités ont été bloquées. Au lieu de cela, il aura une vue centralisée de toutes les performances médiatiques et créatives de l’utilisateur.

“Nous nous lançons avec Integral Ad Science (IAS) comme premier partenaire pour cette nouvelle capacité et nous travaillons activement à faire participer d’autres partenaires”, a ajouté M. Gupta.