Le système d’exploitation Android est disponible sur de nombreux appareils au-delà des mobiles. Dans les téléviseurs, il y a Android TV, dans la voiture, il y a Android Auto, les smartwatches ont (Android) Wear OS et Android Things allait être la version pour l’Internet des objets ou IoT. Environ cinq ans après son lancement, Google abandonne Android Things et cessera d’accepter de nouveaux projets.

Sur le site Web des développeurs Android Things, Google a clarifié la feuille de route de son système d’exploitation. A compter du 5 janvier 2021, aucun nouveau projet non commercial ne pourra être créé et un an plus tard, le 5 janvier 2022, la console de gestion Android Things sera complètement supprimée avec toutes vos données.

L’Android des choses est petit

Android Things est né en 2016 comme une évolution du projet Brillo et avec un objectif clair: être la version d’Android pour l’Internet des objets: basée sur Android, mais optimisé pour fonctionner sur des appareils à faible consommation et avec un support initial pour Intel Edison, NXP Pico et Raspberry Pi 3.

Le système n’a jamais eu trop de traction, et au début de 2019, Google a restreint son objectif: Android Things se concentrerait sur les haut-parleurs et les dispositifs d’affichage intelligents, se tournant vers son utilisation commerciale et s’éloignant de devenir un projet pour tout passionné possédant certains des SoM pris en charge, tels que le Raspberry Pi 3B.

Environ deux ans plus tard, même Google n’utilise pas Android Things sur ses haut-parleurs intelligentsIl n’est donc pas trop surprenant que cette version d’Android ait ses jours comptés. La console développeur d’Android Things cessera de prendre en charge les projets non commerciaux à compter du 5 janvier 2021 et sera complètement fermée le 5 janvier 2022.

En pratique, cela revient aux développeurs ayant des projets actifs utilisant Android Things ayant un an pour se déconnecter ou trouver une alternative gestion et maintenance qui ne dépendent pas de Google.

