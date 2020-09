Comme tant d’autres nouvelles que nous publions, le Short YouTube Ce n’était qu’une rumeur, une fuite si vous préférez, qui vient d’être officiellement confirmée: Google a déjà son alternative à TikTok prête.

Car ne nous trompons pas, YouTube Shorts n’aurait guère vu le jour sans le phénomène de TikTok, le réseau social chinois qui le frappe comme on ne l’imaginait pas et qui a fait l’actualité ces dernières semaines en raison des tensions entre les États-Unis et la Chine . Aujourd’hui encore, en fait, Oracle s’est fait connaître comme le candidat à son achat, bien qu’il ne soit pas du tout clair que cela finisse par se produire.

Pour en revenir à YouTube Shorts, le principe est le même que celui qui prévaut sur TikTok: courtes vidéos jusqu’à 15 secondes avec effets et musique. Il n’y en a plus. «Shorts est une nouvelle expérience vidéo courte pour les créateurs et les artistes qui souhaitent tourner des vidéos courtes et accrocheuses en utilisant uniquement leur téléphone portable», explique la société, sans évoquer bien entendu le concours.

Cependant, YouTube Shorts ne s’ouvre pas à tout le monde, mais le fera en Inde dans les prochains jours, pour ensuite se répandre dans le monde entier. Pourquoi l’Inde, demandez-vous? C’est peut-être parce que le géant asiatique était l’un des pays où TikTok avait le plus de succès, jusqu’à ce que l’application soit interdite il y a quelques semaines. Mais c’est une hypothèse de l’écrivain.

Et il n’y a pas grand-chose à dire, à dire la vérité, car ce que Google a annoncé est pratiquement le même que ce qu’il était connu: YouTube Shorts copie le modèle TikTok, à la différence qu’il ne s’agit pas d’une application ou d’un service distinct. La fonctionnalité sera intégré à l’application YouTube et les vidéos dans ce format, dans leur propre section au sein de la plateforme vidéo.

YouTube Shorts arrivera d’abord sur Android, puis sur iOS, bien que ce ne soit pas immédiatement. En tout cas, si TikTok est une dégénérescence flagrante du concept de réseau social au profit du divertissement le plus éphémère, superflu et grossier, alors YouTube Shorts aspire à la même chose… Tout pour le public, comme on dit.