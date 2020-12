La spectaculaire promotion Cyberpunk 2077 et la Stadia Premier Edition à 59 euros ne sont plus disponibles.

Le lancement de l’un des jeux vidéo les plus attendus de 2020, sinon le plus, Cyberpunk 2077 Cela n’a pas été sans controverse. le sien performances douteuses sur plusieurs plates-formes a mis la société de développement dans l’œil de l’ouragan après des millions d’exemplaires vendus et les joueurs qui n’ont pas encore acquis le jeu doutent maintenant de le faire ou non.

Le fait est que ce dilemme n’a pas été appliqué à Stadia. Le service de jeu vidéo stremaing de Google a lancé une offre que vous ne voyez pas beaucoup coïncider avec l’arrivée de Cyberpunk 2077. Il s’agissait d’un Pack Stadia Premiere Edition plus Cyberpunk 2077 pour seulement 59 euros, lorsque la Premiere Edition (contrôleur Stadia et Chromecast Ultra) coûte séparément 99 euros et le jeu 60 euros supplémentaires.

Telle a été la demande pour ce marché que la société américaine a été contrainte de annuler la promotion tôt et arrêtez de proposer l’une des meilleures options à un prix historique pour profiter du jeu vidéo du moment.

Fin inattendue mais attendue (oui, pas une faute de frappe)

Bien que certains utilisateurs aient été laissés avec le désir et aient été mécontents de la fermeture à l’avance, la vérité est que Google a déjà averti (à sa manière) que cela pourrait arriver. Dans les conditions d’achat, il était indiqué que la promotion était disponible jusqu’à épuisement des stocks et, semble-t-il, les acheteurs s’y sont jetés de telle manière qu’ils n’ont même pas laissé les restes pour les indécis ou les retardataires.