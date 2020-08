Google a ses nombreuses applications et services sur le Play Store et, ces derniers jours, la société a apporté plusieurs actualités sur ce dernier. Parmi les applications qui ont reçu de nouvelles fonctionnalités avec les dernières mises à jour sont par exemple Musique Youtube est Google Maps. Voyons ensemble quelques-unes des principales innovations introduites par Google.

Voici quelques-unes des innovations introduites par Google sur certaines de ses applications et services

Comme déjà mentionné, Grand G a récemment introduit quelques nouvelles pour ses applications et services bien connus. Analysons donc brièvement quelles sont les principales innovations introduites par l’entreprise.

Musique Youtube: la version web de cette application a récemment reçu pour certains utilisateurs une nouvelle fonctionnalité qui consiste à visualiser les paroles de la chanson jouée dans un onglet sur le côté droit de l’écran. Il s’agit actuellement d’une fonctionnalité de test, elle n’est donc pas visible par tous les utilisateurs.

Google Maps: plusieurs nouveautés sont arrivées pour cette application. Tout d’abord, les utilisateurs pourront rechercher sur Google des informations sur un incendie et pourront recevoir une carte détaillée du phénomène sur cette application. En fait, pendant l’été, ces phénomènes sont malheureusement très répandus (pour le moment, cette fonctionnalité est testée en Californie). La seconde nouveauté concerne l’arrivée de cartes encore plus détaillées caractérisées également par la présence de passages pour piétons.

Caméra Google: l’entreprise a l’intention de nommer les fichiers de cette application avec les mots PXL au lieu de l’IMG habituel, mais uniquement sur ses smartphones. Ce choix est en fait dû au fait que Big G souhaite mettre en valeur sa gamme de smartphones Pixel en les distinguant de tous les autres.

Assistant Google: nouveauté également à venir pour cette application, qui recevra très prochainement une nouvelle interface plus simple et plus immédiate. Les paramètres de l’assistant, par exemple, seront tous regroupés dans une seule liste, tandis que l’écran d’accueil occupera beaucoup moins d’espace, étant situé dans la zone inférieure de l’écran.