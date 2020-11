On dirait que Google va changer le nom de son application Android Phone … encore une fois!

Écrit par Damián García

D’autres changements se profilent sur d’importantes applications Google pour Android, qui sont maintenant sur toutes les lèvres pour un changement (mal) réussi d’icônes qui complique non seulement leur différenciation, mais fondamentalement la connaissance à quoi sert chacun d’eux au sein de l’écosystème Android.

Si quoi que ce soit, il semble que le géant de Mountain View continuez à chercher la formule pour adapter et homogénéiser vos applications, donnant parfois le vertige à certains utilisateurs qui ont déjà vu à quel point il y a seulement quelques mois App téléphone, le plus important de tout smartphone, a changé son nom pour le changer à nouveau.

Ou bien, du moins c’est ce que nous croyons après la fuite publiée par 9to5Google, et c’est que de la société californienne il n’y a pas d’annonces officielles sur Appel Google encore, c’est ce que le refonte complète de l’application téléphone Android que préparent les Californiens.

Google Call, l’application intégrée pour les appels Google avec “identification de confiance”

La nouvelle application n’est pas officielle et n’a été vu que dans certaines captures de ce qui ressemble à la version Web du Google Play Store, capturé par un utilisateur de Reddit à partir d’une vidéo YouTube où ils ont été montrés quelques détails sur les nouvelles applications Google pour les appareils mobiles.

Dans l’image, vous pouvez voir un nouveau logo en plus du nom sans précédent «Google Call» pour ce qui était jusqu’à présent ‘Google Phone’, avec une refonte très en phase avec les dernières interfaces présentées par la firme de moteurs de recherche dans Gmail, Google Agenda et Workspace, ainsi qu’un icône également en ligne controversée commencé ces dernières semaines.

En outre, une nouvelle fonction est spécifiquement mentionnée qui viendrait compléter l’identification automatique de l’appelant de spam actuel, et qui serait connue comme quelque chose de similaire à un “Identification de l’appelant de confiance” pour nos téléphones portables.

Cette nouvelle fonction permettrait d’intégrer le reconnaissance automatique des appels publicitaires ou spam avec identification du nom de l’expéditeur, afin que nous puissions répondre sereinement à nos appels même si nous n’avons pas le numéro de notre interlocuteur dans le répertoire de l’appareil.

De plus, le passage à Google Call mettrait en évidence l’intégration non seulement du téléphone mobile mais également des appels via Google Duo, ce qui pourrait être fait directement à partir de l’application elle-même.

Pour l’instant, ce n’est qu’une fuite précoce et non vérifiée, mais même si seulement quelques semaines se sont écoulées depuis le changement de nom de famille, Cela ne semble pas très loin de la politique que Google a suivie avec l’homogénéisation de ses services ces derniers temps … non? Eh bien, nous devrons voir quelles fonctions et nouvelles ont «Google Call» lorsqu’il nous sera officiellement présenté.

