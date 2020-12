Les téléphones mobiles avec Android Go ont leur propre écosystème d’applications Google, qui sont plus légères pour fonctionner correctement sur ces appareils à faible puissance. Google Camera Go est arrivé en mars comme une simple alternative à la caméra Google, bien que sans beaucoup de ses avantages. Maintenant ça commence à venir Mode HDR vers Google Camera Go.

Google Camera Go est une application de caméra très simple qui, au lancement, manquait certains des piliers qui ont rendu la caméra de Google célèbre. Le premier d’entre eux, le mode nuit, est arrivé en octobre, avec la promesse que le HDR arriverait avant la fin de l’année. Dit et fait: mode HDR a commencé à être activé sur quelques mobiles avec Android Go, comme le Nokia 1.3.

Mode HDR dans Android Go

Google Camera Go, la caméra Google miniature pour les téléphones Android les plus basiques, a déjà le mode HDR. Bien sûr, il n’est pas aussi puissant que le mode HDR ou HDR + de la GCam, mais quelque chose est quelque chose compte tenu de la faible puissance et du fait que dans ces appareils, les objectifs de la caméra ne sont généralement pas à dire.

Google a annoncé qu’il avait déjà commencé à activer le mode HDR dans Google Camera Go, tenant ainsi la promesse qu’il arriverait avant la fin de l’année. Cette fois, nous n’avons pas beaucoup plus d’informations ou une vidéo explicative, mais un seul exemple d’image qu’ils ont publié sur Twitter, comparant la différence entre le mode HDR activé ou désactivé.

Camera Go ne cesse de s’améliorer. Nous apportons le HDR à plus d’appareils #Android, vous permettant de prendre des photos avec des détails plus nets et des couleurs plus riches à tout moment de la journée. pic.twitter.com/mk8uByB6bK – Android (@Android) 17 décembre 2020

Bien sûr, les petits caractères sont inclus que “les résultats peuvent varier selon le fabricant”, et c’est que l’application fait sa part, mais cela dépend toujours du matériel de l’appareil. Google n’a pas partagé les appareils qu’il activera en premier, bien que si nous prenons la photographie de nuit comme exemple, le premier devrait être le Nokia 1.3, le Wiko Y61 et le Wiko Y81.

Bien que vous puissiez télécharger l’APK de Google Camera Go depuis APKMirror, vous obtiendrez une application de caméra normale, sans mode nuit et sans mode HDR, qui n’est activée que pour des modèles spécifiques.

Via | XDA

Share Google Camera Go apporte la photographie HDR aux mobiles simples avec Android Go