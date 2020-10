Éliminez tous les fantômes dans le nouveau jeu addictif d’Halloween de Google.

Écrit par Christian Collado

Un an de plus, Google veut célébrer Halloween avec style. Depuis quelques jours, la société nous offre déjà la possibilité de visualiser des objets et des animaux en 3D sur le thème d’Halloween via mobile en utilisant la réalité augmentée, et maintenant, sur le point d’atteindre All Hallows ‘Eve, la société présente un nouveau Doodle dans votre navigateur sous la forme d’un mini-jeu.

Comme ils comptent sur 9to5Google, ce mini-jeu est la suite d’un autre introduit en 2016 également à Halloween.

Dans celui-ci, nous prenons le contrôle de la chat momo, avec l’idée de sauver l’école de magie en utilisant uniquement notre baguette magique.

Le jeu est disponible via le moteur de rechercheTant sur les téléphones mobiles – dit mini-jeu est optimisé pour les écrans tactiles – que sur les ordinateurs.

Comment jouer au mini-jeu Halloween de Google

L’accès au jeu est extrêmement simple. Tout ce que tu as à faire c’est entrez la recherche google, soit depuis votre mobile, soit depuis le navigateur Web de votre ordinateur.

Une fois sur place, vous verrez comment le logo google a changé Et maintenant, il a un design différent de celui habituel, avec un bouton “Play” dans sa partie centrale: Clique dessus.

Ainsi, vous verrez un petit vidéo qui expliquera l’histoire derrière le jeu, et plus tard, vous pouvez effectuer un Didacticiel dans lequel apprendre la mécanique dudit jeu.

Pour jouer, il suffit de créer les formes qui apparaissent au-dessus de chacun des fantômes et créatures qui apparaîtra à l’écran, soit avec doigt ou souris.

Bien que cela semble facile, au fur et à mesure un plus grand nombre de créatures apparaîtra, qui se déplacera de plus en plus vite.

L’objectif est obtenir le plus grand nombre de points et surmonter les différents niveaux sans perdre les 5 vies –ou les cœurs–.