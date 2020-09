La recherche Google bloque certaines suggestions de saisie semi-automatique qui pourraient contenir des informations erronées et avoir un impact sur les élections de novembre.

Le blocage de ces requêtes de saisie semi-automatique n’empêchera pas un utilisateur d’effectuer la recherche complète qu’il souhaite.

Cependant, un dirigeant de Google a déclaré jeudi que ce changement pourrait bloquer par inadvertance les requêtes de recherche «bénignes» de s’afficher via la saisie semi-automatique.

Longtemps cible préférée des critiques de droite qui ont accusé le géant de la recherche d’incliner les règles du jeu en contrôlant les informations qui apparaissent dans les résultats de recherche, Google a annoncé jeudi un grand changement dans la recherche Google qui vise à contrer les mauvaises informations en ligne – mais ce qui pourrait ouvrir l’entreprise à davantage de cris de mettre son pouce sur la balance.

Ce que Google a décidé de faire avant l’élection présidentielle de novembre, explique la société, c’est de bloquer la fonction de saisie semi-automatique de la recherche Google des suggestions automatiques que vous pourriez obtenir si vous commencez à saisir des requêtes de recherche qui ont un lien avec l’élection. Vous pouvez en fait essayer vous-même maintenant pour le voir en action. Si vous commencez à taper «Donald Trump est…» ou «Joe Biden est…», vous devriez obtenir des suggestions de saisie semi-automatique assez bénignes. C’est l’idée ici.

« Nous avons élargi nos politiques de saisie semi-automatique relatives aux élections et nous supprimerons les prédictions qui pourraient être interprétées comme des réclamations pour ou contre tout candidat ou parti politique », a écrit Google Fellow et vice-président de la recherche Pandu Nayak dans un article de blog de l’entreprise. «Nous supprimerons également les prédictions qui pourraient être interprétées comme une allégation concernant la participation à l’élection – comme les déclarations sur les méthodes de vote, les exigences ou le statut des lieux de vote – ou l’intégrité ou la légitimité des processus électoraux, comme la sécurité des élections. .

« En pratique, cela signifie que les prédictions telles que » vous pouvez voter par téléphone « ou » vous ne pouvez pas voter par téléphone « , ou une prédiction qui dit » faire un don à « un parti ou un candidat, ne doivent pas apparaître dans la saisie semi-automatique. Qu’une prédiction apparaisse ou non, vous pouvez toujours rechercher ce que vous voulez et trouver des résultats. «

Le message de Nayak a fait une allusion douce au fait que les systèmes de l’entreprise ne sont pas parfaits, et Google « appliquera ensuite nos politiques » si les prévisions passent entre les mailles du filet. Si un résultat de recherche à saisie semi-automatique qui est parfaitement normal, en d’autres termes, finit par être bloqué par cette nouvelle fonctionnalité.

Ce qu’un autre dirigeant de Google a déclaré lors d’une table ronde de presse jeudi pourrait très bien finir par se produire.

« Nous voulons faire attention au type d’informations que nous mettons en évidence dans la fonction de recherche, compte tenu de son importance », a déclaré aux journalistes David Graff, directeur principal de Google pour la politique et les normes mondiales.

« Cela pourrait signifier que certaines prédictions parfaitement bénignes sont balayées. »

La recherche Google est critiquée depuis des années selon laquelle elle fait tout, de la promotion de fausses opinions et de l’extrême droite (selon cette enquête de 2016 de The Guardian) à l’affirmation selon laquelle elle est intrinsèquement biaisée contre les sources d’informations et les sites Web de droite. Ce dernier étant quelque chose que pas moins que le président lui-même a décrié, via Twitter:

Les résultats de recherche Google pour «Trump News» ne montrent que le visionnage / le reportage de Fake News Media. En d’autres termes, ils l’ont RIGGED, pour moi et les autres, de sorte que presque toutes les histoires et nouvelles sont mauvaises. Le faux . est important. Les médias républicains / conservateurs et équitables sont exclus. Illégal? 96% de…. – Donald J.Trump (@realDonaldTrump) 28 août 2018

Vous pouvez également échantillonner les réponses à ce long message de la communauté Google en réponse à une question sur les raisons pour lesquelles Google est biaisé en faveur de la «politique de gauche». Un échantillon des réponses comprend celle d’un utilisateur posté en janvier: «Étonnamment, je ne peux pas signaler à Google le fait que lorsque vous recherchez sur Google Fox News, ils sont répertoriés comme une organisation de presse conservatrice, mais MSNBC n’a pas d’adjectif pour décrire son nouvelles et opinions de tendance libérale. Un biais subtil de la part de Google .. «

La mécanique de la façon dont les résultats de Google sont présentés de manière algorithmique fait l’objet d’un article tout à fait différent, mais le point le plus important est le suivant:

Cette proche d’une élection massivement controversée qui sera également proche et peut-être même pas finalisée le soir des élections, tout compte. Tout déplace l’aiguille, par degrés, même par inadvertance. Un changement comme celui-ci chez le géant de la recherche pourrait l’ouvrir à nouveau à de grands cris de la part du droit qu’il interfère dans l’élection, quelle que soit la véracité de la revendication.

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias tels que Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection naissante de vinyles, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.