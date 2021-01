Google Chrome 88 intègre la recherche d’onglets et améliore la protection de nos mots de passe.

Écrit par David Freire sur Google Chrome

L’un des navigateurs Web les plus utilisés au monde, à la fois sur les ordinateurs et sur les téléphones mobiles, est Google Chrome, qui est mis à jour de temps en temps, intégrant de nouvelles fonctions et améliorant celles existantes.

Google vient de présenter Chrome version 88 Qui incorpore recherche par onglets et améliore la protection par mot de passe que nous avons sauvé.

Ce sont les nouveautés de Google Chrome 88: recherche d’onglets et meilleure protection des mots de passe

Google a dévoilé toute l’actualité que la nouvelle version de son navigateur web, Google Chrome 88, intégrera.

La première grande nouveauté de Chrome 88 est recherche par onglets qu’en ce moment disponible uniquement sur les Chromebooks, qui sont des ordinateurs portables qui utilisent le système d’exploitation de bureau développé par Google appelé Chrome OS.

Chrome OS est un système d’exploitation qui intègre la version de bureau de Google Chrome avec toutes ses extensions et applications et prend également en charge le Play Store, avec lequel nous pouvons installer une grande partie des applications que nous avons sur notre mobile Android.

Cet onglet de recherche est situé dans la partie supérieure droite de la fenêtre Chrome juste à côté du bouton de réduction, bien que nous puissions également l’activer en appuyant sur les touches en même temps Contrôle, Shift et la lettre A et est représenté par une icône de flèche vers le bas dans un cercle sombre qui, à son tour, est dans un cercle plus grand d’une couleur plus claire.

En cliquant sur cette icône, elle apparaît en haut un champ de recherche pour écrire le nom de l’onglet que nous voulons trouver et juste en dessous de ladite boîte apparaissent tous les onglets que nous avons ouverts à ce moment là.

Cette fonction est vraiment utile si nous avons généralement un grand nombre d’onglets ouverts dans Chrome et que nous avons besoin localisez un ou plusieurs onglets en particulier.

La deuxième grande nouveauté de Gooogle Chrome 88 est la meilleure protection par mot de passe que nous avons stockées dans ce navigateur Web. Cette mise à jour provoquera que lorsque le navigateur détecte qu’un mot de passe est faible nous avertira de le modifier pour un mot de passe plus fort et donc plus sûr.

De plus, dans Chrome 88, il sera beaucoup plus facile de mettre à jour plusieurs noms d’utilisateur et mots de passe en même temps et nous pouvons également accéder à tous les mots de passe enregistrés à partir des paramètres de l’application à la fois dans la version de bureau et dans la version iOS, car dans la version Android, il faudra un peu plus de temps pour que cette fonctionnalité arrive.

Cette amélioration de la sécurité des mots de passe est très utile puisque le navigateur lui-même nous avertira lorsqu’un mot de passe n’est pas suffisamment sécurisé, ce qui entraînera une plus grande sécurité de nos données.