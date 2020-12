Bien que tu ne saches pas, Google mesure régulièrement les performances des pages Web, et ce sont des informations qui ne passent pas inaperçues par Google Chrome, votre navigateur. Et c’est que, bien qu’un certain utilisateur ne s’inquiète pas trop (consciemment) si une page met une, cinq ou dix secondes à se charger, en réalité toute attente pénalise l’évaluation globale d’une expérience. Nous nous sommes habitués au fait que nous voulons tout maintenant, sans attendre. Cela a plusieurs lectures mais je ne vais pas développer maintenant, pour l’instant, il ne nous reste que ce que Google fait pour soutenir la culture de l’immédiateté.

Bien que très peu de gens connaissent, à 100%, comment Google fonctionne lorsqu’il s’agit de classer et de classer les résultats de recherche, on sait depuis des années que votre performance est un aspect important. Les pages doivent se charger rapidement, répondre rapidement aux interactions des utilisateurs et ne doivent pas subir de modifications qui altèrent la mise en page de leur contenu une fois chargées. Le non-respect de ces règles pénalise le classement que Google fait de chaque site Web, et très prochainement les utilisateurs pourront accéder, directement depuis Google Chrome, aux données sur lesquelles se base cette évaluation.

Et cela va augmenter à l’avenir, car à partir de mai 2021, les valeurs de performance dont je parle maintenant seront évaluées par Google comme facteur de classement dans les résultats de recherche. , Quoi ces données ne sont pas secrètes, loin de là. Les extensions pour Google Chrome comme Web Vitals nous permettent de voir comment un site Web se classe dans trois aspects clés:

La plus grande peinture de contenu (LCP): mesure le temps nécessaire pour que le plus grand élément de la partie visible d’une page Web s’affiche dans le navigateur. Pour offrir une bonne expérience utilisateur, LCP doit se produire dans le 2,5 secondes à partir de la page commence à se charger.

Premier délai d’entrée (FID)– Mesure le temps entre le moment où un utilisateur interagit pour la première fois avec une page et le moment où le navigateur peut répondre à cette interaction. Pour offrir une bonne expérience utilisateur, les pages doivent avoir un FID inférieur à 100 millisecondes.

Décalage cumulatif de la disposition (CLS)– Mesure à quel point le contenu visible dans la fenêtre change, ainsi que dans quelle mesure ces éléments se déplacent. Les raisons courantes de CLS sont lorsque des publicités ou des barres de menus sont affichées qui abaissent le contenu visible. Pour offrir une bonne expérience utilisateur, les pages doivent conserver un CLS inférieur à 0,1.

Jusqu’à présent, comme je l’ai déjà dit, il était possible d’accéder à ces informations depuis Google Chrome en utilisant des extensions telles que Web Vitals. Cependant, Google a ajouté une nouvelle fonctionnalité de test, actuellement disponible uniquement dans Google Chrome Canary (la version de développement) dans laquelle il est possible d’activer une petite boîte d’informations dans le coin supérieur droit, et qui affichera les informations de performance de chaque page à laquelle nous accédons.

De plus, Google testerait une nouvelle métrique appelée Châssis en chute moyenne (ADF) qui mesure, comme son nom l’indique, le nombre d’images (frames) perdues lors de la représentation d’une image en mouvement qui, en règle générale, utilise le GPU du système. Plus le nombre moyen de trames perdues est élevé, plus l’évaluation sera mauvaise.

Comment afficher les performances Web dans Google Chrome Canary

Si vous souhaitez essayer cette fonction, la première chose est que vous devez avoir installé la version de développement de Google Chrome, que vous pouvez télécharger à partir de ce lien. Une fois installé, pour activer le moniteur de performances qui vous informera des valeurs LCP, FID, CLS et ADF, saisissez chrome: // flags dans la barre d’adresse, recherchez l’expérience “Afficher les métriques de performances dans le HUD” et sélectionnez, pour cela, la valeur «Enabled». Confirmez le changement en appuyant sur le bouton Relancer dans le coin inférieur droit, et lorsque le navigateur se recharge, la fonction sera active.