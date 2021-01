«Lire plus tard», «Enregistrer pour plus tard» et les noms similaires sont une fonctionnalité relativement courante dans les navigateurs Web, bien que pour une raison quelconque, il ne soit jamais arrivé officiellement à Google Chrome sur Android. Il semble qu’à la fin nous aurons un “En savoir plus” dans Chrome, à partir de la version 90.

Dans Google Chrome Canary, vous pouvez déjà essayer “En savoir plus” ou, au moins, une première version de celui-ci. De cette façon, vous pouvez ajouter des pages Web à une liste de lecture pour référence ultérieure, similaire au fonctionnement des signets.

Quelque chose comme des signets + lecture en ligne

Lorsque vous lisez un article et que vous y trouvez un lien intéressant, mais que vous n’avez pas le temps de le suivre pour le moment, vous avez plusieurs options: l’ouvrir dans un nouvel onglet, l’ajouter aux favoris ou, le moins recommandé, essayez de vous en souvenir plus tard. Une nouvelle option qui reste à venir est ajouter à “Lire plus tard”, qui peut déjà être testé dans Google Chrome Canary.

Dans Google Chrome Canary, la façon d’ajouter une page à Lire plus tard est depuis le menu contextuel, celui qui apparaît lorsque vous appuyez longuement sur un lien. Autrement dit, vous devez le faire avant d’entrer dans la page elle-même, ce qui, d’une certaine manière, a du sens.

Après avoir ajouté une page à la liste de lecture, vous pouvez le retrouver plus tard dans les favoris, dans une nouvelle catégorie appelée comme ça, Liste de lecture. Cette section affiche les pages Web enregistrées que vous avez déjà lues et celles que vous n’avez pas. Dès que vous touchez l’une de ces pages, elle est marquée comme lue.

Bien que le texte qui accompagne cette nouvelle section indique «Disponible hors ligne», à partir d’aujourd’hui, l’ajout d’une page à cette liste ne la télécharge pas, donc si vous vous déconnectez, vous serez laissé sans lecture. Il est plus que probable que cela soit simplement causé par le fait d’être une première version bêta, et que lorsqu’il atteint la version stable, la liste de lecture disponible hors ligne.

Pour le moment, Read Later est disponible dans Google Chrome Canary 90. Ensuite, il ira à la version Dev, Beta et enfin il devrait être disponible pour tout le monde sur la version stable de Chrome, lorsqu’elle atteint la version 90.

