Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord

L’arrivée de la dernière mise à jour de Chrome: Chrome 88, le navigateur populaire met fin à une longue période de compatibilité avec Adobe Flash Player. Au revoir à un grand.

Tu peux lire: La Russie commence à interdire Death Note et Tokyo Ghoul comme “potentiellement dangereux”

Cette décision n’est pas venue de nulle part, il y a des années, la fin de Flash était prévue. C’est en 2017 qu’Adobe lui-même a demandé de commencer le processus graduel de fin de vie de Flash, un processus qui a pris fin maintenant que le navigateur le plus utilisé au monde ne le permet plus.

L’une des principales raisons pour lesquelles Adobe a décidé de mettre fin à la vie de Flash en premier lieu était d’empêcher la distribution de logiciels obsolètes, sans licence et potentiellement vulnérables. Et le garçon est-ce que Flash Player est au courant des vulnérabilités logicielles.

Et Flash n’a pas été le seul, avec Chrome 88, il est également supprimé avec les URL FTP, ce qui signifie que les utilisateurs qui utilisent ce protocole pour modifier des fichiers devront passer à des normes plus sécurisées ou trouver un autre navigateur.

Pour sa part, Mozilla Firefox cessera de prendre en charge la version 85 de Flash, qui sortira le 26 janvier.

* Espace publicitaire

Offres spéciales 2021 – Aucun coupon requis

Pour moins de 8 euros, vous obtiendrez une licence Windows 10 totalement légale et sans utiliser aucun type d’activateur. Vous pouvez acheter le système d’exploitation Windows 10 Pro pour un PC et pour deux PC avec une réduction de 80% et vous n’aurez pas non plus besoin d’utiliser aucun type de coupon de réduction pour profiter des meilleures offres du marché.

6

50% de réduction sur les produits Windows

À partir de maintenant, vous pouvez profiter et profiter d’une réduction supplémentaire de 50% sur les licences logicielles. Tout ce que vous avez à faire est d’appliquer le code de réduction «BD50» lors de votre achat et vous aurez un accès immédiat au logiciel aux prix suivants:

Certains des produits à vendre sont déjà fortement réduits par eux-mêmes, mais vous pouvez maintenant obtenir plus de produits à un meilleur prix. Offres doubles avec 62% de réduction. Utilisation du code de réduction «BD62» vous pouvez obtenir une réduction supplémentaire de 62%:

55% de réduction – Les meilleurs produits aux meilleures offres!

Si vous avez besoin de vous procurer d’autres types de logiciels, nous pouvons vous offrir une remise de 55% sur un grand nombre de licences à usage professionnel. Pour obtenir cette réduction, il vous suffit d’utiliser le code de réduction «BD55» dans votre achat.

Le processus d’achat est super simple et nous avons de nombreuses méthodes de paiement disponibles, bien sûr avec la livraison gratuite. Toutes ces promotions et remises spéciales ci-dessus sont pour une durée limitée et ne sont valables que jusqu’à épuisement des stocks – donc si vous souhaitez mettre à niveau votre logiciel informatique, vous devez certainement obtenir l’une de ces promotions.

Si pour une raison quelconque vous rencontrez un problème ou avez des questions concernant les produits, notre service client est là pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Pour tout type de contact, il vous suffit d’envoyer un email à l’adresse email suivante: service@godeal24.com

Nous vous rappelons que Tarreo.com Il y a aussi Instagram et Twitter comme @TarreoGamer Suivez-nous!

(La source)

Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / Couverture / Instagram / Discord