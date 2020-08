Google a annoncé un nouvelle mise à jour de Chrome qui promet de rationaliser votre expérience sur le Web. Sur le blog Chromium, les développeurs ont détaillé deux implémentations pour améliorer la vitesse de navigation.

Le premier est l’optimisation guidée par profil (PGO) offerte par Chargement des pages 10% plus rapide. Cette option est une technique d’optimisation du compilateur dans lequel les parties du code axées sur les performances s’exécutent plus rapidement. Pour l’utilisateur final, cela signifie que les pages se chargent jusqu’à 10% plus rapidement en moyenne, encore plus rapidement lorsqu’elles sont prises en charge par le processeur.

De la même manière, le La limitation des onglets, une option qui permet de réduire l’impact des onglets inactifs. Cette option sera disponible dans le canal Chrome Beta et consistera à accorder des ressources aux onglets actifs issus de ceux qui sont restés longtemps inactifs. Selon les développeurs, il n’y a pas que améliorations de la vitesse de chargement, mais aussi dans le batterie et économie de mémoire.

Max Christoff, directeur de l’ingénierie chez Chrome, mentionne qu’ils disposent d’une équipe d’ingénieurs dédiée pour améliorer la vitesse du navigateur sur tous les appareils et connexions. L’arrivée de la limitation des onglets est une bonne nouvelle pour les utilisateurs de bureau qui ont tendance à avoir des dizaines d’onglets ouverts et qui ont tendance à s’appuyer sur une extension pour optimiser la consommation de RAM.

Chrome intègre également des améliorations de productivité

D’autres options révélées concernent la productivité. Les groupes d’onglets permettent regroupez vos onglets par thème et avec la nouvelle mise à jour vous pouvez les réduire ou les développer pour y accéder plus rapidement. La chaîne bêta activera également le aperçus des ongletsafin que vous puissiez voir une diapositive de la page avant de l’ouvrir.

Les nouvelles options ne se limitent pas aux versions de bureau de Chrome. Google a également annoncé un défilement des onglets pour les appareils à écran tactile. La nouvelle interface vous permet de vous déplacer entre les onglets ouverts d’un simple glissement du doigt et fera ses débuts sur les Chromebooks très bientôt.

Dans le cas de Android, lorsque vous saisissez une adresse dans la barre Chrome, une suggestion s’affiche au cas où vous auriez déjà l’onglet ouvert. De cette façon, aucune ressource ne sera gaspillée et vous pourrez l’activer à nouveau. Pour la version mobile, un moyen plus rapide d’envoyer l’URL à d’autres appareils sur lesquels Chrome est ouvert et même d’imprimer un code QR sera mis en œuvre.

La plupart de ces options, y compris l’option de chargement plus rapide des onglets, seront disponible dans la version 85 de Chrome, tandis que la limitation des onglets et la prévisualisation feront leurs débuts en version bêta et seront ajoutés dans les versions ultérieures.

