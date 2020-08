Google a publié mardi 85 – une mise à jour majeure pour son navigateur.

Deux des plus grandes améliorations de Chrome 85 sont les onglets qui se chargent 10% plus rapidement qu’auparavant et la possibilité de regrouper les onglets et de réduire ces groupes en un seul clic.

Chrome 85 facilite également le remplissage et l’enregistrement des formulaires PDF directement depuis le navigateur.

Bien que certaines entreprises s’efforcent de rouvrir et de revenir aux procédures d’exploitation standard, que cela mette ou non leurs employés en danger, d’autres ont décidé de retarder le retour au bureau jusqu’en 2021. En tant que tel, nous passons tous plus de temps que jamais sur nos propres ordinateurs, et ceux d’entre vous qui ne passent généralement pas toutes les heures de veille sur un navigateur de bureau (comme mes collègues et moi le faisons depuis des années) ont peut-être commencé à remarquer des problèmes que vous n’auriez pas autrement. Par exemple, Chrome est le navigateur le plus populaire pour une raison, mais il a ses défauts.

Mardi, Google a commencé à déployer Chrome 85 auprès du public avec un certain nombre de correctifs et d’améliorations qui devraient faire de l’utilisation du navigateur une expérience meilleure et plus rapide pour tous. Tout d’abord, les améliorations de performances sous le capot devraient permettre aux onglets Chrome de se charger jusqu’à 10% plus rapidement qu’auparavant.

En plus des onglets qui se chargent plus rapidement, vous pouvez désormais regrouper vos onglets, une fonctionnalité que Google a introduite dans une version bêta plus tôt cette année. Tout le monde n’aura pas cette fonctionnalité par défaut (je devais aller à chrome: // drapeaux / dans la fenêtre de mon navigateur, recherchez «Groupes d’onglets» et activez-les manuellement), mais une fois la fonctionnalité activée, vous pouvez cliquer avec le bouton droit sur n’importe quel onglet et l’ajouter à un groupe nouveau ou existant. Une fois que vous avez créé un groupe, vous pouvez cliquer avec le bouton gauche sur le point coloré pour réduire l’ensemble du groupe ou cliquer avec le bouton droit sur le point pour modifier le nom et la couleur du groupe.

Google renforce également la capacité de Chrome à traiter les fichiers PDF et, dans les prochaines semaines, vous pourrez remplir un formulaire PDF directement dans votre navigateur et même enregistrer votre travail si vous ne pouvez pas le terminer en une seule fois.

Ce sont les grands changements pour le bureau, mais d’autres versions de Chrome sont également mises à jour. Si vous utilisez Chrome en mode tablette de votre ordinateur portable, une nouvelle interface vous sera bientôt présentée qui vous permettra de parcourir plus facilement les onglets et de naviguer sur le Web. Ces onglets plus grands seront d’abord disponibles sur les Chromebooks.

Enfin, les utilisateurs de Chrome sur Android bénéficient de deux mises à niveau dans cette version: la possibilité de basculer vers un onglet déjà ouvert lorsque vous commencez à taper un titre de page dans la barre de recherche et un partage d’URL amélioré qui facilitera l’envoi d’un lien vers famille, amis ou collègues, avec une nouvelle fonction de code QR.

Jacob a commencé à couvrir les jeux vidéo et la technologie à l’université comme passe-temps, mais il lui est rapidement devenu clair que c’était ce qu’il voulait faire dans la vie. Il réside actuellement à New York et écrit pour .. Ses travaux précédemment publiés peuvent être trouvés sur TechHive, VentureBeat et Game Rant.