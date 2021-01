C’est en 2019 que nous avons appris que Google Cloud Print cesserait de fonctionner. Ce serait à la fin de 2020 que Google attirerait les aveugles, encore une fois, dans l’un de ses services, bien que dans ce cas, il soit plus que logique maintenant que la plupart des imprimantes ont leurs propres options d’impression dans le cloud.

Un service est né en 2010, Google Cloud Print, qui utilisait un protocole ouvert pour connecter l’imprimante dans le cloud et nous permettre d’imprimer depuis n’importe quel appareil, sans avoir à installer de pilotes. En un peu plus de 24 heures, le 1er janvier 2021, il cessera de fonctionner.

Il restera dans l’histoire dans un peu plus de 24 heures

À une époque où l’impression sans fil n’était pas courante dans les différentes imprimantes que nous trouvions sur le marché, Google Cloud Print était une solution idéale. Avec une application, toujours en version bêta, jusqu’à sa disparition immédiate, Cloud Print a été le prélude aux applications pour chacune des marques d’imprimantes.

Google Cloud Print avait un avantage et c’est qu’il était (et est toujours) compatible avec différentes marques d’imprimantes et un grand nombre de modèles. De plus, c’était l’un des modules complémentaires de Chrome qui facilitait l’impression à distance avec un simple compte Google.

Cloud Print est arrivé sur Android en tant qu’application à l’été 2013 et à la fin de l’année, il a été intégré en tant que complément d’impression dans Android KitKat ou dans des versions supérieures du système d’exploitation. Avec sa disparition, La version ne sera également plus présente dans le Google Play Store.

Pour imprimer dans le cloud Il sera temps d’utiliser l’application propriétaire de chaque marque et là nous avons des exemples tels que Samsung Mobile Print, Ezeep, HP ePrint, Kyocera Mobile Print, Canon Print …

Impression sur le cloud

