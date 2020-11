Nous continuons avec d’autres mauvaises nouvelles concernant la fin du stockage gratuit illimité de Google Photos. Dans l’annonce d’hier qui nous a tous surpris, Google a annoncé qu’à partir du 1er juin 2021 seul le Pixel 1-5 aura la sauvegarde illimitée et gratuite de photos et de vidéos, en laissant de côté le reste des appareils, mais il le fera également avec la future gamme d’appareils Pixel.

Google a confirmé à Android Police et The Verge et que Future Pixels n’aura pas de stockage gratuit illimité de photos et de vidéos comme dans les modèles des générations précédentes.

Les pixels 2020 sont les derniers à disposer du stockage illimité de Google Photos

Lorsque Google a confirmé qu’il conservait un stockage illimité sur les Pixel 1-5 à partir de juin 2021, il a été spéculé sur ce qu’il adviendrait de cet avantage dans les prochains Pixels que la société lancerait l’année prochaine, car la déclaration officielle n’était pas très encourageante en parlant. spécifiquement des modèles actuels au lieu de parler en général d’un mobile Pixel.

Beaucoup d’entre nous espéraient que Google conservera cette fonctionnalité de Google Photos sur ses propres appareils pour augmenter ses ventes, car il est très attrayant d’avoir un mobile qui bénéficie d’une sauvegarde illimitée de photos et de vidéos en standard, mais maintenant nous savons que ce ne sera pas comme ça, ou du moins comme ça a été jusqu’à présent.

Google confirme que les prochaines générations de vos Pixels n’auront pas la sauvegarde illimitéeMais cela ne signifie pas que le prochain Pixel 5a ou Pixel 6 n’aura pas un avantage équivalent, ou du moins temporaire. Par exemple, les Pixel 4a, Pixel 4a 5G et Pixel 5 actuels sont livrés avec trois mois d’essai pour Google One, YouTube Premium et YouTube Music. Peut-être qu’ils ajouteront à l’avenir une offre équivalente mais limitée dans le temps.

Dans le Pixel 2 et le Pixel 3, la société a offert environ 3 ans de stockage gratuit et illimité de photos et de vidéos en qualité originale,

C’est ainsi que le stockage gratuit illimité de photos et de vidéos reste dans le Pixel actuel

Google va garder illimité les avantages du Pixel actuel. Celles-ci varient en fonction du modèle, comme nous pouvons le voir sur la page d’assistance de Google Photos:

Pixel (2016): Vous disposez d’un espace de stockage gratuit illimité en qualité d’origine. Vous ne pourrez pas télécharger de photos ou de vidéos en haute qualité.

Pixel 2: Jusqu’au 16 janvier 2021, vous disposez d’un espace de stockage gratuit illimité en qualité d’origine pour toutes les photos et vidéos que vous mettez en ligne sur Google Photos à partir d’un appareil Pixel 2. Les photos et les vidéos que vous mettez en ligne jusqu’à cette date resteront gratuites le qualité d’origine. À partir du 16 janvier 2021, de nouvelles photos et vidéos seront téléchargées en haute qualité gratuitement. Si vous téléchargez de nouvelles photos et vidéos en qualité d’origine, l’espace sera soustrait du quota de stockage.

Pixel 3: Jusqu’au 31 janvier 2022, vous disposez d’un espace de stockage gratuit illimité en qualité d’origine pour toutes les photos et vidéos que vous mettez en ligne sur Google Photos à partir d’un appareil Pixel 3. Les photos et les vidéos que vous mettez en ligne jusqu’à cette date resteront gratuites en qualité original. À partir du 31 janvier 2022, de nouvelles photos et vidéos seront téléchargées gratuitement en haute qualité. Si vous téléchargez de nouvelles photos et vidéos en qualité d’origine, l’espace sera soustrait du quota de stockage.

Pixel 3a-5: Vous pouvez télécharger vos photos et vidéos en haute qualité ou en qualité originale. Les photos et vidéos que vous téléchargez en haute qualité à partir des modèles Pixel 3a à 5 sont gratuites et illimitées. Les photos et vidéos que vous mettez en ligne en qualité d’origine seront prises en compte dans l’espace de stockage de votre compte Google. Découvrez comment modifier la taille de téléchargement et plus d’informations sur les plans de stockage.

