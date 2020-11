Stadia et d’autres services de streaming de jeux vidéo ont du mal à entrer dans l’écosystème mobile d’Apple en raison des propres restrictions de l’entreprise. La gestion et la distribution de contenu au sein de Stadia (ainsi que xCloud ou GeForce Now) se heurtent aux conditions fixées par Apple pour son magasin, et donc des solutions alternatives sont déjà recherchées.

Nvidia, pour sa part, a déjà permis l’accès à GeForce Now depuis iOS (qui comprend à la fois iPhone et iPad) via son site Web, de sorte qu’il est possible de jouer à des jeux en streaming directement depuis le navigateur. On dirait, Google est sur le point de tester quelque chose comme ça pour Stadia, et le nouveau système entrera bientôt dans la phase de test.

Google aura bientôt une application Web progressive pour Stadia

Microsoft est un autre de ceux qui ont emprunté la voie du support Web pour pouvoir rendre son service compatible avec iOS et donner accès aux utilisateurs d’iPhone et de Pad qui souhaitent en profiter, et le prochain sera Google. La société américaine a confirmé que Une webapp progressive, ou PWA, a déjà été développée pour amener Stadia aux mobiles.

Cependant, il semble que Google sera un peu plus rapide que l’équipe Microsoft et leurs tests apparemment publics seront lancés dans les semaines à venir, anticipant ainsi les intentions de Microsoft de faire de même avec xCloud en 2021. De la sensation de quoi une fois fermé par Nvidia, le reste des développeurs participera à une compétition de vitesse pour voir qui vient en second.

L’application Web Stadia sera en test dans quelques semaines, avant xCloud

Peut-être que ce déménagement était prévu même depuis un certain temps, car l’annonce de cette future webapp pour Stadia a coïncidé presque millimétriquement avec le premier anniversaire depuis la plateforme de streaming de jeux vidéo de Google. Ce serait donc l’une des améliorations que Google prévoit d’introduire prochainement dans Stadia, et c’est peut-être celle qui arrivera en premier.

Google, par exemple, commencera à offrir un accès aux jeux sur une base limitée, imitant ainsi les cadeaux limités du PS Plus de Sony et du Xbox Live Gold de Microsoft. Et si ces jeux peuvent être joués bientôt à partir d’iOS, tant mieux. ETNous serons attentifs au début des tests de cette application Web progressive que Google prépare pour Stadia.

Via | Bord

