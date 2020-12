Après le veto historique subi au début de l’année 2019 par Google lui-même, Huawei a décidé de mettre les batteries et de ne pas perdre de temps. Si l’autre jour on parlait d’HarmonyOS, l’appel à être son système d’exploitation pour téléphones mobiles et une alternative au tout-puissant Android de Google, on parle aujourd’hui de Petal Search, précisément le «Google» de Huawei.

Recherche de pétales Huawei

Sorti en version bêta en janvier dernier, Petal Search est le moteur de recherche en ligne de Huawei, une alternative à d’autres comme Google ou Bing. En mai, il a été publié dans AppGallery dans 170 pays, et en juin, il est arrivé préinstallé sur tous les mobiles avec HMS et une version pour tablettes, et en juillet, la recherche visuelle et vocale a été intégrée.

Au jour d’aujourd’hui, Petal Search compte 7 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde et 13 millions d’utilisateurs au total, avec des prévisions que d’ici 12 mois, ces chiffres auront atteint respectivement 30 et 50 millions d’utilisateurs mensuels et cumulés.

Et si vous êtes curieux de l’essayer, vous pouvez déjà le faire depuis votre mobile, puisque Huawei a annoncé que Petal Search est déjà pris en charge sur Android et iOS. Dans le cas des téléphones Android, l’utilisateur aura la possibilité de télécharger l’application Petal Search via AppGallery, la plateforme d’application de Huawei. Ce moteur de recherche, dont la base d’opérations pour l’Europe est en Espagne, dispose d’un moteur de recherche optimisé grâce à l’Intelligence Artificielle, avec une expérience utilisateur conçue pour les téléphones mobiles.

Pour l’utiliser, vous devez ouvrir un navigateur Web et saisir l’un de ces deux domaines:

gopetal.competalsearch.com

Petal Search “couvre toutes les catégories d’intérêt possibles pour les utilisateurs, du sport au cinéma en passant par le shopping, les hôtels et les vols, entre autres, et il est spécialement conçu pour promouvoir une utilisation locale dans chaque pays afin de faciliter et d’améliorer l’expérience utilisateur », selon Huawei.