Il y a une semaine, Google a annoncé une nouvelle mise à jour pour Google Fit et son application pour WearOS. Avec cela est venu une grande rénovation, bien qu’ils n’aient pas détaillé en profondeur toutes les nouveautés qui sont venues à l’interface des montres.

Un employé de Google a pris l’initiative de partager sur la page d’assistance les principales fonctionnalités et actualités de cette mise à jour.

L’actualité à venir sur WearOS avec Google Fit

Tout d’abord, Google souligne que l’interface a été complètement repensée. Les entraînements peuvent être suivis comme auparavant, mais l’interface affichée par l’horloge est maintenant beaucoup plus propre et plus complète.

Pendant les entraînements Nous pouvons voir les métriques et contrôler l’interface par des gestes. L’interface principale affiche les kilomètres, la moyenne et le temps que nous avons parcourus, pouvant basculer vers des interfaces affichant la fréquence cardiaque et les calories, ainsi qu’un panneau complet intégrant des commandes musicales.

Se maintiennent les alertes par kilomètre, mais avec une interface renouvelée également. L’un des nouveaux changements pertinents est que nous pouvons désormais personnaliser la zone de métriques. La partie centrale, qui affiche les calories, peut également afficher l’heure et les points de santé.

De même, maintenant nous pouvons définir des objectifs par défaut pour tous les paramètres, comme les calories, les distances, les points de santé, etc. L’horloge nous avertira lorsque nous arriverons à l’un d’entre eux dans l’une de nos formations.

Avec la nouvelle mise à jour, il est également possible de changer plus rapidement pour verrouiller l’écran, pour éviter les contacts accidentels avec le frottement de la montre. Il suffira d’appuyer sur un bouton pendant l’entraînement pour verrouiller le panneau et nous ne pouvons appuyer dessus que pour le déverrouiller.

Enfin, ils soulignent le nouveau système de recommandations de respiration. Avec cela, nous pouvons avoir notre propre assistant respiratoire pour la relaxation, un système similaire à ce qu’Apple a déjà dans sa montre, mais quelque chose de plus avancé.

Ces changements arrivera dans les prochains jours, alors assurez-vous que votre application est à jour.

