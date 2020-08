Cet après-midi, nous avons parlé de Google Maps et d’une mise à jour qui améliorera l’onglet Enregistré, avec de nouvelles sections et fonctionnalités conçues pour rendre la recherche de lieux enregistrés encore plus facile et plus fonctionnelle.

le Annonces pour les utilisateurs de Google cependant, ils ne s’arrêtent pas là. Le géant de Mountain View, en fait, a annoncé une série de changements qui affecteront Conduire, le service d’archivage gratuit proposé par Google.

Google Drive et Photos sont mis à jour, voici toutes les actualités

Les changements impliquent le raccourcis Google Drive, des actions qui permettent une gestion plus facile et un accès plus rapide aux contenus enregistrés sur le cloud. Plus précisément, lors de l’utilisation du service sur le Web, il sera possible créer un nouveau raccourci d’un ou plusieurs fichiers en combinant les clés Décalage est Z. Deuxièmement, lorsque vous rendez un autre utilisateur propriétaire d’un fichier, l’emplacement de ce dernier reste quasiment le même.

La mise à jour qui introduit ces nouvelles fonctionnalités est déjà en phase de déploiement et les nouvelles fonctionnalités devraient être accessibles à tous dans les deux prochaines semaines.

Mais ça ne s’arrête pas là, car il y a aussi des nouveautés pour Google Photos. Selon la découverte, la communication et la démonstration du développeur Jane Manchun Wong, bientôt là‘Interface utilisateur de l’éditeur de photos de Google Photos évoluera en faveur de touches plus grandes et d’un design plus intuitif, ce qui facilite la compréhension de tous les outils mis à disposition de l’utilisateur.

Alors que la mise à jour de Google Drive est déjà en phase de déploiement, nous ne savons pas quand le géant de Mountain View prévoit de mettre en œuvre cette nouvelle fonctionnalité dans son service de stockage de photos.