Lentement mais sûrement, la sécurité prend des positions importantes dans les services et applications. Nous en sommes de plus en plus préoccupés, et bien que l’Europe menace désormais d’éliminer le cryptage de bout en bout de nombreux services, de plus en plus de services augmentent leur niveau de protection des données en introduisant ce même type de cryptage ou d’autres similaires.

En fonction du code de l’application Google Drive, il semble que Google envisage de faire un pas dans cette direction. Permettez à votre service de stockage dans le cloud non seulement de gérer, mais aussi supposément d’ouvrir et de créer des fichiers chiffrés. Ce qui est inconnu pour l’instant, c’est quel processus sera effectué et s’il sera pris en charge sur tous les appareils.

Chiffrement futur détecté dans l’une de vos applications

Ils disent de XDA Developers, le célèbre forum des développeurs Android, que le code qui révèle la prochaine arrivée du chiffrement dans les fichiers Drive est apparu dans la version 2.20.441.06.40 de l’application Google Drive pour Android. Quelque chose qui suggère que Google effectue déjà des tests pour prendre en charge ce type de fichiers cryptés mais qui jette encore plus d’inconnues sur la table.

On ne sait pas quand ce code sera implémenté pour que la gestion des fichiers cryptés soit efficace mais aussi toutes ses «franges». Par exemple, nous ne savons pas si nous devrons télécharger les fichiers pour que l’application puisse les décrypter ou si le décryptage aura lieu dans le même cloud Google, ou s’il sera limité aux applications mobiles uniquement et ce sera hors de contrôle via le navigateur.

Ce que nous savons, c’est que l’avènement de la gestion des fichiers cryptés augmentera le niveau de sécurité de Google Drive et cela vous permettra d’être plus compétitif par rapport aux autres services de concurrence. Nous verrons également si cette fonctionnalité est enfin pour tout le monde ou si elle est limitée aux utilisateurs après les plans de paiement Google One. Il faudra attendre.

Via | Le prochain Web

