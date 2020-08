Google Duo a été l’un des protagonistes inattendus de ces derniers mois au sein du géant de l’Internet, et c’est que personne ne s’attendait à l’arrivée d’une pandémie qui relancerait ainsi les communications en ligne, des services les plus populaires aux moindres, y compris en ce groupe à ceux de Google.

Cependant, Google Duo a montré son visage – et jamais mieux dit – et la société en prend grand soin depuis lors, avec des améliorations continues de ses fonctions et de ses capacités pour maintenir son attrait auprès du public national, où il va. dirigé: de l’augmentation du nombre de participants et du saut vers le Web à son utilisation sans avoir besoin du numéro de téléphone des contacts.

N’oubliez pas que Google a réorganisé le désordre qu’il avait avec les services de messagerie et bien qu’il reste encore à brûler, Google Duo et Google Meeting ont été sauvés du bûcher, ce dernier se concentrant principalement sur le marché professionnel.

Google Duo pour Android TV

Désormais, presque comme si l’on anticipait que la pandémie connaitra le rebond redouté lorsque le froid reviendra dans l’hémisphère nord, l’arrivée de Google Duo pour Android TV est annoncée, afin que les conversations puissent être menées avec tout le confort possible: assis sur le canapé et plein écran géant, couverture à travers si elle est versée.

En bref, le application native Google Duo pour Android Il sera lancé dans les semaines à venir en phase de test (en version beta) et vous permettra de lancer des appels directement depuis la TV. Et « si votre téléviseur n’a pas de caméra intégrée, vous pouvez simplement brancher une caméra USB », répond Google avant de vous poser la question. Bien sûr, cela dépendra du fait que votre téléviseur le prenne en charge ou non.

Google évolue rapidement à cet égard, et s’il a récemment mis en œuvre la prise en charge de Google Meet sur Chromecast, il fait maintenant de même avec Google Duo et Android TV. Meet et Duo, en fait, sont déjà compatibles avec Nest Hub, Nest Hub Max et leur intégration avec l’ensemble de l’écosystème des appareils de l’entreprise est à la hausse, avec l’intention de garder la concurrence la plus directe à distance, lisez Zoom ou Microsoft Teams.