Il semble que Google prenne au sérieux la certification des téléphones mobiles. Après avoir appris il y a quelques jours que Google Messages cesserait de fonctionner sur des mobiles non certifiés, nous avons appris que le même avenir attend Google Duo: pas de certification, pas d’appels vidéo Google Duo.

C’est ce que fait le texte inclus dans la dernière version du Google Duo APK, et que nous avons pu confirmer. Cela indique que Duo annulera l’enregistrement de votre compte sur un appareil s’il n’est pas certifié par Google Play.

Dans ce duo, il n’y a pas de place pour les mobiles non certifiés

Les fabricants de mobiles ont besoin certifiez vos terminaux avec Google pour inclure vos services préinstallés. Lors de ces certifications, le terminal est vérifié pour répondre aux exigences matérielles et logicielles de Google. Il est possible de vérifier l’état de votre mobile, depuis les paramètres de Google Play.

Les téléphones mobiles lancés sans services Google, tels que le dernier de Huawei, qui installent Google Play et le reste des applications Google par des méthodes non officielles, apparaissent comme «non certifiés», et il en va de même lors de l’installation d’une ROM sur le mobile . Cependant, jusqu’à présent, avoir un mobile non certifié n’avait aucune répercussion sauf dans quelques cas.

Les répercussions, semble-t-il, s’en viennent. Google Messages cessera de fonctionner le 31 mars et Google Duo, apparemment aussi. Dans ce cas, il n’y a pas de date, mais une chaîne de texte dans l’APK Google Duo l’indique clairement: Google Duo ne fonctionnera pas sur les mobiles non certifiés (ou, pour être exact, ceux «non pris en charge»).

Duo sera bientôt indisponible Étant donné que l’appareil que vous utilisez n’est pas pris en charge, Duo désenregistrera bientôt votre compte sur cet appareil. Téléchargez vos extraits et l’historique des appels pour ne pas les perdre.

Ces chaînes de texte incluent le texte “période de grâce” dans leurs noms, ce qui indique que Google Duo nous donnera quelques jours pour télécharger nos clips et nos appels avant de supprimer l’enregistrement et de nous empêcher de continuer à utiliser le compte. Si vous voyez ce message après l’installation d’une ROM et que vous souhaitez continuer à utiliser Duo, vous pouvez utiliser cette période de grâce pour revenir à la version officielle du système.

Pour le moment, Google n’a pas commenté la question, bien que la tendance soit claire: Google ne veut pas que vous utilisiez ses applications sur un mobile qui n’a pas les papiers en règle. Il est prévisible que ce comportement se propage à plus d’applications, et cela peut être un problème pour les utilisateurs de ROM ou ceux qui prévoient d’installer les services Google sur un mobile qui ne les apporte pas.

Via | 9to5Google

Google Duo ne fonctionnera pas sur les téléphones mobiles sans certification