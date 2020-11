La fonction Hum to Search de Google offre la possibilité de reconnaître une chanson simplement en la fredonnant. Un service qui, bien que n’étant pas nouveau, a été amélioré ces dernières années grâce à une bibliothèque musicale et un algorithme qui ont été formés pendant cette période.

C’est un processus complexe basé sur la capture d’un séquence nombre qui représente la mélodie de la chanson et ignore les instruments et la propre voix de la chanson. Le système est également capable de détecter plus de 22 langues, ce qui accélère et améliore les résultats.

Ce logiciel Google est capable de détecter similitudes avec la chanson originale pour offrir un résultat de plus en plus raffiné. Tout cela sans que l’utilisateur ait besoin de partager ses bourdonnements avec Google pour améliorer sa base de données. La société maintient cette option désactivée par défaut, bien que si nous souhaitons coopérer avec l’option, nous pourrions le faire.

Hum pour rechercher retirer tous les sons d’une chanson pour se concentrer sur les impulsions et les tons de celle-ci, afin qu’il soit plus facile de trouver les correspondances avec le thème que nous essayons de déchiffrer. Malgré le fait que le processus n’est pas du tout facile, Google fait tout le processus comme si c’était magique en quelques secondes.

Google n’était pas le premier, mais il a amélioré le processus de détection des chansons

Reconnaître une chanson en quelques secondes d’écoute a été une véritable révolution dans les années 2000. Certains opérateurs aiment Amena ils l’ont inséré dans leurs services simplement en passant un appel téléphonique. Après quelques secondes, ils nous ont renvoyé le résultat comme si c’était magique dans le même appel. Oui, c’était quelque chose qui avait des percussions.

Plus tard, des applications comme Shazam Ils feraient de même dans le confort de notre smartphone, améliorant l’intégrité avec le soutien de Spotify ou Apple Music aujourd’hui pour acheter ou écouter la chanson complète via un magasin de musique numérique ou en streaming.

En 2017, Google a déployé une technologie sur les téléphones Pixel est qu’il a pu détecter une chanson simplement en la fredonnant. Aujourd’hui, trois ans plus tard, son algorithme évolue et, grâce à une bibliothèque qui comprend plus de 500 000 chansons, il est capable de reconnaître même les bourdonnements.

Grace à lui, Google il a une capacité opérationnelle encore plus grande pour retrouver en quelques secondes cette chanson que nous avons coincée dans notre tête, mais nous ne connaissons pas son auteur, le titre de la chanson ou de l’album.

