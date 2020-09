Google vient de publier la version finale d’Android 11, qui peut être installée sur les téléphones Pixel et sur quelques combinés Android sélectionnés de plusieurs fabricants chinois de smartphones.

La mise à jour Android de Google pour 2020 semble moins excitante que jamais, même si le système d’exploitation bénéficie de quelques fonctionnalités intéressantes cette année.

Cela n’aide pas que le meilleur téléphone Google qui puisse exécuter Android 11 cette année soit un appareil de milieu de gamme dont le matériel ne peut pas correspondre aux autres téléphones Android ou à la prochaine génération d’iPhone 12.

Le mardi 8 septembre a livré trois développements significatifs dans l’univers de la technologie, mais seuls deux d’entre eux étaient vraiment passionnants. Tout d’abord, la Xbox Series S à 299 $ a fui, et Microsoft l’a confirmé dans toute sa splendeur. La console de nouvelle génération bon marché offre un excellent rapport qualité-prix et pourrait être exactement ce dont certains joueurs ont besoin à l’avenir. Cela met certainement une pression supplémentaire sur les versions PS5 de Sony, qui ne peuvent pas être aussi basses. Deuxièmement, Apple a annoncé ce qui semble être son premier événement presse de l’automne, après une matinée de spéculation selon laquelle l’Apple Watch 6 et l’iPad Air 4 seraient tous deux annoncés mardi.

Après toute cette excitation Xbox et Apple, est venue la nouvelle de la sortie d’Android 11. Après des mois de version bêta, la version finale du système d’exploitation principal de Google est disponible dès maintenant. Mais, comme toujours, vous ne pouvez l’obtenir que si vous possédez un téléphone Google Pixel 2 ou plus récent. Un tas d’autres combinés de Chine vont également recevoir Android 11 dès maintenant ou très bientôt. Mais il ne semble pas y avoir une once d’excitation autour de cette mise à jour Android. Lorsque vous tenez compte de la prochaine déception du Pixel 5, il semble que Google se lasse d’Android.

Nous ne saurons jamais si les choses auraient été différentes pour Android et le Pixel sans la nouvelle pandémie de coronavirus qui a ruiné la vie quotidienne.

Ce qui est clair, c’est que Google n’a pas fait grand chose d’Android jusqu’à présent cette année. Il a tranquillement lancé la version bêta du développeur Android 11 dans les premiers mois de l’année, puis a complètement annulé l’événement où Android serait le principal sujet de conversation. Il n’y a pas eu d’événement d’E / S numériques cette année pour Android 11. Comparez cela à la conférence de presse WWDC en ligne d’Apple, qui ressemblait à un lancement régulier d’iOS de nouvelle génération. Parce que iOS est la vedette du salon annuel d’Apple en juin.

Google a continué à publier des versions bêta d’Android 11 au cours de l’été, mais c’est iOS 14 qui a remporté cette conversation cet été, alors que les rumeurs sur l’iPhone 12 se sont intensifiées.

Avance rapide jusqu’à mardi, et le déploiement d’Android 11 de Google semble silencieux et ennuyeux. Encore une fois, c’est probablement le coronavirus qui domine le cycle de l’actualité, mais Android 11 a complètement ignoré mon radar technologique. Au milieu des versions bêta régulières d’iOS 14, j’ai oublié qu’Android 11 devait sortir tôt ou tard. Ce n’est pas que Google aurait dû organiser un événement de presse majeur pour la sortie, mais il semble que Google n’est pas aussi motivé par Android à ce stade.

Le Pixel 5 pourrait en être le meilleur exemple. Ce sera le tout premier téléphone Pixel de Google à ne pas offrir une performance phare. Il faut se demander comment Google a développé des fonctionnalités réservées au Pixel pour un téléphone qui ne pourra jamais égaler la vitesse des autres rivaux Android. Comment construisez-vous les innovations logicielles de nouvelle génération pour un téléphone qui se sentira de dernière génération plutôt que de nouvelle génération? Comment rendre les gens enthousiasmés par Android 11, quand ils savent que le meilleur téléphone Google pour exécuter le système d’exploitation est un appareil qui sera légèrement plus rapide que le Pixel 4. Si c’est même réalisable. Comment développez-vous Android 12 lorsque votre meilleure carte de développement est Pixel 5?

En toute honnêteté, Android a considérablement évolué au cours des dernières années, et la plupart des téléphones Android offriront une expérience décente, même les mid-rangers. Surtout s’ils exécutent Android 10 ou 11 hors de la boîte. Peut-être que nous avons atteint un point où Google est satisfait de sa part de marché Android, ce qui lui donne un énorme avantage en matière de publicité. Peu importe la version d’Android qui fonctionne sur ces téléphones, ou s’ils seront un jour mis à jour vers quelque chose de plus récent.

Mais, comme je l’ai expliqué dans le passé, les principales mises à jour de sécurité et de confidentialité fournies avec Android 10 et Android 11 ne seront pas disponibles sur les anciens appareils. Et Google ne nous dit même plus combien d’Androïdes utilisés actuellement sont sur la dernière version d’Android – ce serait Android 10 de l’année dernière.

Google a déclaré qu’Android 11 était en cours de déploiement sur «certains téléphones Pixel, OnePlus, Xiaomi, Oppo et Realme». Ce sont probablement des appareils haut de gamme lancés cette année, c’est donc une excellente nouvelle pour les clients de ces entreprises. Mais combien de ces téléphones sont largement disponibles aux États-Unis?

Je noterai également que le problème de la fragmentation s’est considérablement amélioré ces dernières années. Plusieurs entreprises publient des mises à jour Android plus rapidement que jamais, et Samsung s’est engagé à prendre en charge trois ans de versions d’Android sur une cargaison de téléphones, même les moins chers. Ces combinés fonctionneront sous Android 11 à un moment donné dans les mois à venir, ce qui est toujours mieux que rien.

D’un autre côté, n’oublions pas non plus que Google n’a pas encore fourni une mise à jour Android significative pour les tablettes. Android a besoin d’une alternative iPadOS qui lui est propre. Pas seulement pour les tablettes qui rivalisent avec l’iPad et l’iPad Pro, mais aussi pour le nombre croissant d’Androïdes qui peuvent être transformés en tablettes. Les Galaxy Folds et Surface Duos de ce monde auront besoin de beaucoup de soutien de Google pour faire des expériences d’écran pliable.

Avec tout cela à l’esprit, on a l’impression que Google est fatigué d’Android. L’excitation tempérée autour d’Android 11, les rumeurs décevantes sur le Pixel 5, l’absence continue de développements Android importants pour les écrans plus grands semblent être des signes que Google se dirige discrètement vers l’avenir du mobile. Et Android pourrait ne pas venir pour le trajet. La crise sanitaire du COVID-19 pourrait déformer ma vision des choses. Mais Apple est sur le point de livrer une mise à jour iOS 14 passionnante à temps. Même si elle est retardée, la mise à niveau iPhone la plus importante d’Apple depuis des années est toujours en cours cette année. Et l’iPhone 12 effacera le Pixel 5 et toute raison d’être enthousiasmé par Android en ce moment.

Il y a des choses à attendre de la part de Google, y compris le système d’exploitation Fuchsia de Google qui remplacera probablement Android plus tard, et la puce personnalisée de Google pour le Pixel qui pourrait faire oublier le Pixel 5. Mais on ne sait pas quand Fuchsia remplacera Android ou si le Pixel 6 sera livré avec une puce haut de gamme qui pourrait rivaliser avec les processeurs de la série A d’Apple.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.