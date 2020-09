Alors que les employés commencent à retourner au bureau, de nombreuses entreprises prévoient un mélange d’environnements de travail à distance et en personne dans lesquels un logiciel de visioconférence sera utilisé pour communiquer entre les équipes.C’est pourquoi Google a lancé ses nouveaux kits de salle de réunion Series One pour Google Meet. .

Grâce au partenariat de la société avec Lenovo, chaque kit Series One comprendra une caméra intelligente 4K standard ou extra large, un système de calcul, une barre audio intelligente et un contrôleur à écran tactile de 10,1 pouces ou une télécommande en fonction de la taille du kit.

Le système de calcul de la série One est spécialement conçu pour Google Meet sur Chrome OS, ce qui facilite son installation et sa mise à jour. Tous les équipements et logiciels utilisés dans les nouveaux kits de salle de réunion de Google sont gérés en toute sécurité via la console d’administration Google, ce qui comprend la configuration de l’appareil, les vérifications de l’état et la résolution des problèmes mineurs sans jamais avoir à visiter la salle elle-même. Afin d’aider les organisations à surveiller l’utilisation des salles et à maintenir des protocoles de sécurité lors du retour au bureau, chaque kit a également la capacité de détecter de manière anonyme le nombre de participants et de visites de la salle.

L’alimentation est fournie au système de calcul et à la barre audio intelligente à l’aide d’une seule architecture d’alimentation avec Power-Over-Ethernet. En même temps, un système de gestion des câbles à code couleur pour les composants permet de réduire l’encombrement des câbles et de simplifier l’installation. Cependant, à mesure que la taille des pièces change, les kits peuvent être étendus avec des modules de micro supplémentaires ainsi qu’une barre audio supplémentaire pour un son stéréo remplissant la pièce.

Kits de salle Series One

Alors que la nouvelle offre de Google semble à première vue similaire aux appareils Microsoft Teams Rooms, il y a une grande différence. Le système Meet Compute et la barre audio intelligente de la société, issus de ses kits de salle Series One, exploitent la même technologie que celle utilisée dans ses centres de données.

Les deux appareils disposent d’un module accélérateur Coral M.2 avec des TPU Google Edge qui permettent un traitement audio et vidéo alimenté par l’IA. Les appareils Series One sont capables de tirer parti des futures innovations d’apprentissage automatique tout en conservant à la fois des performances et une fiabilité élevées pour les charges de travail audiovisuelles. Le TPU Coral Edge permet également la technologie d’annulation de bruit multicanal appelée TrueVoice qui permet à chaque voix de passer haut et fort tout en filtrant les sons distrayants tels que les sirènes, la frappe et plus encore.

Dans un article de blog, responsable du matériel pour les appareils Meet chez Google, Milton Ribeiro a expliqué pourquoi le traitement à faible consommation de Coral est parfait pour les réunions, en disant:

«Premièrement, la faible puissance de la puce Coral ne produit pas assez de chaleur pour nécessiter des ventilateurs pour le refroidissement. Aucun ventilateur signifie pas de bruit supplémentaire pour encombrer l’audio de la réunion. Deuxièmement, le traitement à faible consommation permet la configuration minimaliste et sans tracas du nouveau système. Il fonctionne sur alimentation Ethernet ou PoE, ce qui réduit le nombre de cordons et libère les prises de courant. »

Les entreprises souhaitant équiper leur salle de conférence d’un kit de réunion Series One peuvent contacter Lenovo pour connaître les prix et la disponibilité, car ni lui ni Google n’ont encore annoncé ces détails.