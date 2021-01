Après l’assaut du Capitole le 7 janvier, les grandes technologies se sont réveillées de leur sommeil et ont commencé à agir. D’abord, avec le blocage temporaire du compte de Donald Trump, puis avec une suspension indéfinie et affectant également des plateformes connexes telles que Parler, qui était supprimé de Google Play et de l’App Store Récemment.

Parler est un réseau social relativement récent, lancé en 2018 et qui a atteint 8 millions d’utilisateurs. Vendredi dernier, Google l’a retiré de sa boutique pour la “publication continue incitant à la violence continue” et Apple a franchi le pas le lendemain. En l’absence de Parler, Parlour, une application totalement différente, a considérablement augmenté dans les graphiques de téléchargement.

Qu’est-il arrivé à parler

Commençons par le début. Parler est un réseau social créé par John Matze et Jared Thomson en août 2018, comme alternative à Twitter et Facebook. Il est venu avec la liberté d’expression comme drapeau, à un moment où Twtiter n’avait pas encore pris de mesures contre le président, mais avait interdit certains profils partageant les mêmes idées, comme Milo Yiannopoulos.

Deux ans plus tard, après que Twitter a commencé à inclure des publicités dans certains des tweets de Donald Trump pour être “potentiellement trompeurs”, Parler a atteint 8 millions d’utilisateurs en décembre, gagnant en popularité en partie encouragé par les déclarations de fraude électorale à la suite des résultats des élections de novembre.

Puis, début janvier, l’assaut contre le Capitole américain a eu lieu et les entreprises de technologie ont trouvé le courage de faire ce qu’elles n’avaient pas osé les mois précédents, interdire le président des États-Unis: Twitter, Twitch, Shopify, YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, Discord, Pinterest et Stripe ont supprimé ou limité le compte du président ou arrêté d’offrir des services à leur campagne.

Avec Parler hors magasin, le seul moyen de le télécharger -sur Android- était à partir de son site Web, qui n’est plus disponible

À la suite de l’assaut contre le Capitole, Google a retiré Parler de son magasin vendredi dernier pour incitation à la violence sur une base continue, et Apple l’a retiré de l’App Store samedi après avoir trouvé “des menaces directes de violence et des appels à une action illégale”. En dehors des magasins le seul moyen de télécharger Parler était de son site Web, qui a été désactivé il y a quelques minutes après qu’Amazon AWS a suspendu votre compte.

Parler tombe, Parlour monte

Nous avons vu maintes et maintes fois comment, lorsqu’une application a des problèmes ou des controverses, une autre application prend le relais. Par exemple, suite à l’avis avec la nouvelle politique de confidentialité de WhatsApp, Signal a eu du mal à suivre les nouvelles vérifications de compte il y a quelques jours. En conséquence, les alternatives WhatsApp, telles que Telegram, ont augmenté dans les listes des applications les plus téléchargées dans les magasins d’applications.

En l’absence de Parler, Parlour est passé de 40 à 50 postes les jours suivants

Le cas de Parler, cependant, est quelque peu différent. L’application qui bénéficie de la suppression de Parler est Parlour, une application totalement différente, et que cela n’a rien à voir avec Parler ou son concept, à part avoir un nom similaire et être une application sociale.

Eh bien, c’est un dimanche passionnant pour les créateurs de Parlour – pas Parler. #spellingishard pic.twitter.com/cvc0NgAA2q – Joanna Stern (@JoannaStern) 10 janvier 2021

Selon SensorTower, Parler a été classé n ° 1 sur l’App Store samedi. Le lendemain, Apple a retiré Parler de son magasin et Parlour est arrivé au n ° 2, grimpant de 53 places en une journée. Fait intéressant, sur Google Play, Parler n’est pas monté en tête du classement depuis novembre, et se situait autour de la 40e position avant son élimination, mais le 10 janvier, Parlour a grimpé de 44 positions et a été planté dans le Top 3.

Ci-dessus, le classement de Parler avant sa suppression de l’App Store. Ci-dessous, le classement Parlour. Graphique SensorTower

Nous avons fréquemment vu des développeurs peu scrupuleux copier le nom d’applications ou de jeux qui ne sont pas disponibles dans les magasins pour gagner des téléchargements, bien que ce ne soit pas le cas. Parlour est venu plus tôt, lancé en 2014 ou, ce qui est pareil, quatre ans avant Parler. Vous êtes simplement bénéficiaire de dommages collatéraux.

Et pour tout cela, qu’est-ce que Parlour? C’est aussi une application sociale, bien que loin d’être une alternative à Twitter. Avec une série de «canaux» thématiques, l’application vous met en contact avec une autre personne qui souhaite parler du même sujet, en ouvrant une conversation vocale. Est, quelque chose comme chatroulette, mais seulement avec la voix.

Parloir, pas Parler

L’application elle-même est normale, avec un Note moyenne de 2,9 sur Google Play, beaucoup de publicités et une interface quelque peu dépassée, même si on ne peut guère lui reprocher d’avoir reçu une avalanche d’utilisateurs ces derniers jours à la suite de la chute d’un autre.

Lors de la recherche de Parler sur Google Play, un avertissement apparaît; en le faisant dans l’App Store, le premier résultat est Parlour

Actuellement, Google Play affiche un avis indiquant que Parler n’est pas disponible dans sa boutique, vous proposant à la place une série d’applications parmi lesquelles, d’ailleurs, Parlour ne se trouve pas. Dans l’App Store, si vous recherchez Parler, le résultat principal est Parlour, ce qui explique le boom des téléchargements ces derniers jours.

Recherche de Parler dans Google Play et dans l’App Store

Errata, inattention ou pure coïncidence, quelle qu’en soit la raison, il est clair à quel point il est important pour les app stores d’afficher des informations précises sur ce qu’ils ont et ce qu’ils n’ont pas, pour éviter que l’utilisateur ne finisse par télécharger quelque chose de différent de ce qu’il recherchait, avec les problèmes de sécurité et de confidentialité que cela peut entraîner.